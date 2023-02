Liga Campionilor | Inter Milano a răpus-o greu pe FC Porto

Inter Milano a învins-o pe FC Porto la limită, scor 1-0 (0-0), miercuri seară, pe „Giuseppe Meazza“, într-un meci din prima manşă a optimilor Ligii Campionilor.

Unicul gol al partidei a fost reuşit de atacantul belgian Romelu Lukaku, după ce belgianul reluase iniţial în bară la centrarea lui Barella (’86).

De menționat faptul că Porto a jucat în zece oameni din minutul 78, când Otavio a primit al doilea cartonaş galben.

Manşa secundă se va juca pe 14 martie, la Porto.

Meciul de la Milano a făcut din fundaşul portughez de origine braziliană Pepe (FC Porto) al treilea cel mai vârstnic jucător de câmp care a evoluat în Champions League. El a avut în ziua meciului vârsta de 39 de ani şi 361 de zile, informează Agerpres. Primele două poziții sunt ocupate de mijlocaşul galez Ryan Giggs în 2013-14 (40 ani, 123 zile) şi fundaşul italian Alessandro Costacurta în 2005-06 (40 ani, 2 zile).

Inter, care pierduse un singur meci din precedentele 13 susţinute în toate competiţiile, a pus capăt unei serii de 22 de partide consecutive fără înfrângere a lui FC Porto, serie care a început în octombrie.

Inter Milano: Onana – Acerbi, Skriniar (’81, Dumfries), Bastoni – Darmian, Barella, Calhanoglu, Mhitarian (’72, Brozovic), Dimarco (’58, Gosens) – Lautaro Martinez, Dzeko (’58, R. Lukaku). Antrenor: Simone Inzaghi.

FC Porto: Diogo Costa – Joao Mario (’90+2, Goncalo Borges), Pepe, I. Marcano, Sanusi – Pepe, Uribe, Grujic, Otavio, Galeno (’51, Evanilson), Taremi (’83, Wendell). Antrenor: Sergio Conceicao.

Sergio Conceicao: „Porto putea obţine mai mult“

La finalul partidei, antrenorul lusitanilor de la FC Porto, Sergio Conceicao, s-a arătat dezamăgit de rezultat.

„A fost un meci echilibrat. Portarul nostru a avut o intervenţie foarte bună în prima repriză, la o ocazie lui Inter. Dar am avut şi noi câteva ocazii de a marca. Ar fi trebui să fim mai agresivi, pentru a concretiza în careu. Inter Milano a făcut, evident, un meci bun, dar dacă privim ocaziile, cred că rezultatul putea fi uşor diferit. Cartonaşul galben (al doilea) arătat lui Otavio poate fi înţeles, dar sunt şi jucători ai lui Inter care puteau primi galben, precum Lautaro Martinez (care ar fi fost suspendat în retur – n.r.). A fost un moment important al meciului, corect sau incorect, vă las să judecaţi. Înainte de asta, echipa a jucat bine. A fost doar prima parte, acum suntem la pauză“, a declarat Conceicao.

Simone Inzaghi: „O victorie meritată“

Antrenorul echipei Inter Milano, Simone Inzaghi, consideră că elevii săi au meritat victoria cu FC Porto.

„Plecăm cu un uşor avantaj pe care vom încerca să-l fructificăm în retur. Este foarte important, o victorie frumoasă. Porto este o echipă fizică, foarte puternică, obişnuită să joace astfel de meciuri. Am avut un meci agresiv, hotărât, folosind capul, aşa cum le-am cerut marţi, pentru că Porto este o echipă care se descurcă foarte bine pe contraatac. În prima repriză am fi putut construi cu mai multă viteză. Dar această victorie cred că este meritată ţinând cont de ceea ce am arătat pe teren. Știm, evident, că lucrurile nu se opresc aici şi că va fi o manşă secundă foarte dificilă“, a explicat tehnicianul italian.

