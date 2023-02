Liga Campionilor | Leipzig i-a dat „șah“ lui Manchester City

RB Leipzig a terminat la egalitate cu Manchester City, scor 1-1 (0-1), miercuri seară, pe teren propriu, într-un meci din prima manşă a optimilor Ligii Campionilor.

Campioana Angliei a deschis scorul prin algerianul Riyad Mahrez (’27). Gazdele au egalat după pauză, prin fundaşul croat Josko Gvardiol (’70).

RB Leipzig: Blaswich – Klostermann (’46, Henrichs), W. Orban, Gvardiol, Halstenberg (’89, Raum) – Szoboszlai, Laimer, Forsberg (’66, Nkunku), Schlager (’82, Haidara), Werner – Andre Silva (’82, Y. Poulsen). Antrenor: Marco Rose.

Manchester City: Ederson – K. Walker, Ruben Dias, Akanji, N. Ake – Bernardo Silva, Rodri – Gundogan – Mahrez, Haaland, Grealish. Antrenor: Josep Guardiola.

Manşa secundă se va juca în data de 14 martie, la Manchester.

Guardiola știa ce-l așteaptă

Antrenorul Pep Guardiola a respins sugestiile că echipa sa, Manchester City, s-ar fi aşteptat să obţină o victorie facilă în nemților.

„Oamenii se aşteptau să câştigăm cu 5-0, dar nu asta e realitatea. Am trecut de faza grupelor, într-o competiţie foarte echilibrată, cu multe echipe importante. E dificil, ştiam acest lucru, dar a fost al patrulea joc al nostru în zece zile, toate în deplasare, cu călătorii, iar oamenii aşteaptă victorii… Ştiu că suntem o echipă bună şi continuăm să facem lucruri bune. Însă dacă oamenii aşteaptă să venim aici şi să câştigăm cu 4 sau 5-0, nu putem face asta“, a declarat Guardiola pentru BT Sport, citat de DPA și Agerpres.

Guardiola a spus, totuşi, că a fost mulţumit de evoluţia echipei sale în ansamblu.

„Ei au făcut un pas mare înainte, au presat foarte sus şi au construit periculos. După ce am primit gol am revenit în meci şi am jucat bine în ultimele 15-20 de minute. Am avut şanse bune, ambele echipe, în ambele reprize. Acum vom merge la Manchester pentru a decide calificarea. Sunt mulţumit cu evoluţia echipei în ansamblu, nu doar în prima repriză. Ce vă aşteptaţi? Să jucăm un meci amical?“, a adăugat Pep Guardiola

Marco Rose: „Au fost două reprize diferite“

Antrenorul echipei RB Leipzig, Marco Rose, a precizat că „au fost două reprize foarte, foarte diferite“.

„Am avut două reprize foarte, foarte diferite. În prima, nu am fost în meci, am fost prea pasivi. Nu am făcut suficient. În repriza secundă, am realizat mai mult decât speram. Am stat prea în spate pe teren în prima repriză. Nu am fost la nivelul de Liga Campionilor la toate capitolele. În repriza secundă, am jucat la nivelul Ligii Campionilor. Am fost egali cu Manchester City şi am făcut ce ne-am propus. Ştim ce nu trebuia să facem în prima repriză. Posesia mingii este esenţială. Lor nu le place să alerge după minge. Am obţinut un egal“, a declarat Marco Rose.

