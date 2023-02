FCU – Mioveni | Napoli şi Paramatti vor să-i strice socotelile lui Dică

FCU Craiova şi CS Mioveni se întâlnesc vineri, de la ora 18.00, în Bănie, în partida care deschide etapa 27 din Superligă.

Disputa va fi arbitrată de Iulian Dima (Bucureşti), ajutat la cele două linii de asistenţii Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti) şi Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe). Al patrulea oficial va fi Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe).

VAR-ul va fi asigurat de Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi) şi Marius Badea (Vâlcea).

CCA l-a desemnat observator pe Adrian Vidan (Bucureşti). LPF l-a indicat supervizor pe Romulus Chihaia (Bucureşti).

Napoli: „O să încercăm să facem un meci bun“

Antrenorul formaţiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, respectă foarte mult echipa oaspete şi antrenorul acesteia, dar speră ca băieţii săi să facă un meci bun şi să obţină puncte.

„Avem un meci foarte dificil cu Mioveni. Este o echipă care a făcut multe rezultate bune în ultimul timp. Am jucat cu ei şi un amical, la Mioveni (0-1, n.r.), şi am văzut este o formaţie cu fotbalişti buni şi cu un antrenor bun. Dică a fost un bun fotbalist şi este un antrenor responsabil. Echipa din Mioveni s-a schimbat mult de când a venit Dică. Ştiind toate acestea, băieţii mei sunt foarte concentraţi pentru meciul de mâine (vineri – n.r.). Ştiu că ambele echipe sunt neînvinse. O să încercăm să facem un meci bun şi să-l câştigăm. Vrem să adunăm cât mai multe puncte, pentru că avem nevoie. Apoi vedem ce rezultate vor fi. Să sperăm că vom ajunge în play-off, dar nu avem un program uşor“, a declarat Napoli, într-o conferinţă de presă susţinută astăzi.

Paramatti: „Totul depinde de noi“

Reprezentantul vestiarului celor de la FCU a fost Lorenzo Paramatti. Acesta ştie că nu va fi un meci uşor, chiar dacă adversară este ultima clasată.

„Meciul de mâine seară va fi foarte greu, deoarece echipa adversă şi-a revenit. A schimbat mulţi jucători, antrenorul şi vine într-un moment foarte bun. Noi trebuie să fim concentraţi şi să avem o atitudine pozitivă. Trebuie să dăm 100%, ca la o finală, ca să ne atingem obiectivul. De acum şi până la finalul campionatului regular o să avem numai meciuri dificile, dar cu toţii vrem să ne atingem obiectivul. Avem încredere în calitatea noastră şi totul depinde de noi“, a spus Paramatti.

Dică: „Trebuie să încercăm să le punem probleme“

Din tabăra celor de la CS Mioveni, antrenorul Nicolae Dică a admis că pricipala sa grijă este defensiva în acest meci din Bănie.

„Întâlnim o echipă foarte bună, poate cea mai în formă în acest moment. Este o echipă foarte ofensivă, cu jucători foarte buni în ultimii 30 de metri şi mă refer la cei din faţă, plus Achim, mijlocaşul central care are o experienţă foarte mare. Trebuie ca noi să facem un joc defensiv foarte bun şi sunt convins că vor fi momente de joc când vom suferi, pentru că ei au pus presiune pe toţi adversarii pe care i-au întâlnit. Trebuie să încercăm să le punem probleme pe faza ofensivă, cum am făcut la toate jocurile de până acum“, a punctat Nicolae Dică.

Superliga, etapa 26

Vineri, 24 februarie – ora 18.00: FCU Craiova – CS Mioveni, ora 20.30: UTA Arad – Farul Constanţa.

Sâmbătă, 25 februarie – ora 14.30: Sepsi Sf. Gheorghe – AFC Hermannstadt, ora 17.00: U Cluj – FC Botoșani, ora 20.00: Rapid – Chindia Târgoviște.

Duminică, 26 februarie – ora 17.45: FC Voluntari – Universitatea Craiova, ora 20.30: FC Argeş – FCSB.

Luni, 27 februarie – ora 20.00: Petrolul Ploieşti – CFR Cluj.

Clasament:

Clasament oferit de flashscore.ro

