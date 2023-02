Alex Crețu: „Rezultatul ne dă încredere pentru etapele viitoare“

Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Alexandru Crețu, s-a declarat mulțumit cu remiza de pe Arena Națională, 1-1 cu FCSB.

„Am luat un punct în seara asta. După cum s-a văzut, am întâlnit o echipă talentată. Am luptat până în ultimul minut, iar rezultatul ne dă încredere pentru etapele viitoare. Am bătut campioana runda trecută, acum am făcut egal, se putea și mai bine. Nu cred că e lipsă de concentrare, sunt momente când greșim, suntem oameni. Chiar eu l-am pierdut pe Edjouma la gol, era omul meu. E vorba de speranță și de a te lupta până la final. Cred că din ultimii 5 ani este cel mai strâns campionat și se va juca până la ultimul meci. Îmi pare rău că avem fluctuații de formă. Nu știu dacă ne-am revenit, cred că și astăzi puteam să jucăm mult mai bine“, a spus Alexandru Crețu.

