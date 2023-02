Universitatea Craiova a plecat cu un punct de pe Arena Națională, chiar dacă evoluția din meciul cu FCSB nu a strălucit.

La finalul partidei, antrenorul Științei, Eugen Neagoe, și-a început discursul cu critici, pe bună dreptate, la adresa arbitrului central Adrian Cojocaru. „Geană“ s-a legat de faza în care i-a arătat direct cartonașul roșu lui Ndong la intrarea asupra lui Miculescu, anulat la intervenția VAR. De remarcat faptul că în timpul partidei au fost mai multe decizii ciudate ale brigăzii, majoritatea în defavoarea Universității Craiova.

„Noi inventăm regulamentul. Facem fiecare după cum ne taie capul. Dacă este de roșu nu dăm, daca nu este dăm. Imediat a dat roșu. Nici nu cred că era de eliminare faultul (nu era ultimul apărător – n.r.), chit că a fost sau nu offside. A scos imediat cartonașul roșu și i-am spus: ‘Băi, ușor, că ai timp să dai roșu, de ce ești așa disperat să dai roșu? Nu înțeleg. Mai ușor, mai calm. Nu ne mai speriați așa’. Asta e realitatea“, a spus Neagoe, la Digi Sport.

„Sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor“

Eugen Neagoe și-a felicitat elevii pentru atitudinea arătată pe Arena Națională.

„Am început meciul foarte prost. După acea ocazie mare a lui Miculescu, am primit gol dintr-un corner. Nepermis de ușor! Nu trebuia să facem acea greșeală. Dar sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor. Au crezut în ei. Le-am spus inclusiv la pauză că vom marca goluri. Știam că suntem mai puternici din punct de vedere fizic și că îi vom domina pe finalul meciului și asta s-a și întâmplat. Cred că acest rezultat de egalitate este corect“, a subliniat Neagoe.

Leo Strizu: „Mai primești și o palmă din asta“

De partea cealaltă a baricadei, antrenorul principal al FCSB-ului, Leo Strizu a vorbit despre o lege a compensației, după ce formația sa a pierdut două puncte în minutele de prelungire ale confruntării cu Universitatea Craiova.

„În primul rând vreau să felicit echipa pentru efortul depus, chiar dacă nu ne convine rezultatul. Atât s-a putut astăzi, jucătorii și-au dorit. Am început bine jocul, dar din punctul meu de vedere am fost puțin neclari. E un joc de fotbal, în care nu luăm doar noi puncte. Tot pe final de joc am câștigat cu CFR. Poate e o compensare. Cred că și decizia arbitrului a fost greșită, se pare că nu a fost corner. Sunt zile și zile în care nu avem ce face. Echipa nu a căzut, poate nu a fost la fel de concretă precum a obișnuit, la fel de decisivă. Dacă tot vorbim de ‘recompense’, etapa trecută au fost rezultate favorabile pentru ei, acum mai puțin. Mai primești și câte o palmă din asta. Ne mobilizăm în continuare“, a spus Leo Strizu.

Citește și: FCSB – Universitatea Craiova 1-1. Joc neconvingător, punct nesperat