FCU Craiova – FC Voluntari | Nicolo Napoli și Danny Henriques mizează pe o victorie

FCU Craiova și FC Voluntari se întâlnesc luni, de la ora 20.00, în Bănie, într-un meci care trage cortina etapei 26 din Superligă.

După două victorii importante, 5-0 cu U Cluj și 2-1 cu Rapid, echipa patronată de familia Mititelu se gândește tot mai serios la play-off. Nu este deloc ușor de ajuns la „destinație“, lucru conștientizat de altfel. Este nevoie de un parcurs foarte bun al băieților pregătiți de Nicolo Napoli, dar și de un joc favorabil al rezultatelor.

Descoperă oferta de pariuri Superbet pentru partida cu Voluntari!

În ciuda soluției date de către Comisia de Disciplină cu privire la incidentele de la meciul cu Sepsi, de la Sf. Gheorghe, mai exact șase runde cu porțile închise, organizatorii au pus bilete la vânzare.

Nicolo Napoli: „Ne dorim să jucăm foarte bine“

Antrenorul formației FCU Craiova, Nicolo Napoli, își dorește ca echipa sa să facă un joc bun contra Voluntariului și să continue ascensiunea.

„Avem un meci foarte dificil. Voluntari este o echipă bună, cu un antrenor bun și cu fotbaliști valoroși. Și noi suntem într-un moment bun, iar meciul se joacă pe teren. Sper ca băieții mei să facă un meci foarte bun și să câștigăm cele trei puncte. Echipa s-a antrenat bine în această săptămână și e meritul lor atunci când câștigă un meci. Este adevărat că primesc ajutorul antrenorilor, dar foarte mult depinde de fotbaliști“, a spus tehnicianul italian, într-o conferință de presă susținută duminică.

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată pariorilor din România, și găsește-ți inspirația!

Nicolo Napoli a vorbit și pe tema verdictului dat de membrii Comisiei de Disciplină cu privire la incidentele de la meciul Sepsi – FCU: „Echipa stă bine la capitolul moral. Nu se gândește nimeni la altceva în afara terenului de joc. Asta am vorbit cu ei. Mai avem partide până la finalul campionatului și ne dorim să jucăm foarte bine și să încercăm să adunăm cât mai multe puncte în clasament. Noi sperăm ca la Comisia de Apel, la TAS, lucrurile să se schimbe. Fotbalul ar trebui să se joace numai pe teren, nu la comisii“.

Danny Henriques: „Ne dorim foarte mult să câștigăm“

Din rândul jucătorilor lui FCU Craiova a vorbit fundașul Danny Henriques. Olandezul de 25 de ani speră într-un succes cu FC Voluntari și trage speranțe și la play-off.

Verifică aici cotele Superbet pentru meciurile din SuperLiga!

„Cred că FC Voluntari este o echipă bună, cu un antrenor bun. Ultimele lor rezultate nu au arătat valoarea. Ne așteptăm la un meci dificil mâine, dar echipa noastră îl abordează cu încredere. Ne dorim foarte mult să câștigăm partida de mâine. Totul este posibil (în privința play-off-ului – n.r.), dar trebuie să facem pas cu pas. Mâine (luni – n.r.) este un prim meci foarte important, iar după acest total de cinci meciuri rămase vom vedea unde ne aflăm. Cred că decizia Comisiei de Disciplină nu este corectă, pentru că meciul trebuia să se joace pe teren. Dar asta este situația, iar acum trebuie să privim înainte, nu în spate. Nu știu dacă decizia se va schimba“, a declarat Danny Hernriques.

Liviu Ciobotariu: „Suntem motivați să luăm cele trei puncte“

De partea cealaltă a baricadei, antrenorul formației FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, a început conferința premergătoare deplasării în Bănie plângându-se de forma slabă din 2023.

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

„Toată lumea știe că suntem într-un moment greu în privința rezultatelor pe care le-am avut până în momentul de față. Nu știu dacă trebuie să reamintesc că am avut un start slab. Am avut în patru meciuri patru înfrângeri. Am încasat nouă goluri și n-am reușit să marcăm decât două. La fel de adevărat este că în ultimele trei partide am întâlnit trei echipe, FCSB, CFR Cluj și Rapid, care cu siguranță se vor bate la titlu. Dar nu este o scuză pentru noi și am mai declarat lucrul acesta. Situația noastră devine din ce în ce mai apăsătoare. În momentul când nu ai rezultate este clar că nu ai un moral bun, echipa pierde din încredere și atunci lucrurile nu sunt așa cum ne-am fi dorit noi“, a spus Ciobi.

Apoi a periat echipa FCU, iar în încheiere a devenit „războinic“.

„Este clar că întâlnim o echipă foarte bună, cu un moral foarte bun. Au câștigat în deplasare la Rapid și au arătat că jucătorii sunt într-o formă bună. Cu Bauza care crează probleme tot timpul apărărilor adverse, și nu numai el. Pentru noi lucrurile sunt foarte simple. Am tot discutat cu echipa, am tot făcut analize și din momentul acesta va trebui să arătăm și pe teren că ne dorim să rămânem în prima ligă. Etapele se duc și punctele trec pe lângă noi, așa că este momentul să arătăm mai mult pe teren. Și mă refer la determinare, atitudine, să fim mai bine organizați, mai responsabili în tot ceea ce facem, să fim mai lucizi la finalizare. Sincer să fiu, cred că avem nevoie și de mai multă șansă, pentru că face parte din joc.

Mergem la meciul cu FCU cu gândul să câștigăm. Suntem motivați să luăm cele trei puncte. Știm că este o misiune grea. Am urmărit meciurile trecute și am observat că FCU joacă foarte bine. Are un apetit ofensiv fantastic. Au jucători cu multă calitate și trebuie să fim bine organizați în defensivă și să punem probleme pe faza de atac“, a încheiat Liviu Ciobotariu.

Citește și: Volei (m) / Trupa lui Pascu a ținut la respect urmăritoarea Rapid