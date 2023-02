Florin Pârvu a fost prezentat la Petrolul Ploieşti

Petrolul Ploieşti l-a prezentat, astăzi, într-o conferinţă de presă, pe noul antrenor al echipei: Florin Pârvu. Reamintim că acesta l-a înlocuit pe Nicolae Constantin, care şi-a anunţat plecarea imediat după înfrângerea cu FC Botoşani.

„I-am simţit puţin pe jucători căzuţi şi am ţinut să îi încurajez, pentru că eu cred foarte mult în ei. Aşa cum au reuşit să adune până acum puncte în clasament, aşa o vor face şi de acum încolo. Sunt bucuros că sunt aici, mă consider acasă. Mi-am dorit foarte mult să revin. Ultima mea experienţă ca antrenor aici a fost în 2014, împreună cu Răzvan Lucescu. Am venit cu inima deschisă şi sunt sigur că vom reuşi să facem o figură bună aici. O să urmeze o serie de meciuri grele, dar nu imposibil de a aduce puncte. Rolul meu este de a face echipa să se trezească, să facem un grup unit, pentru a demonstra asta pe teren. Vreau să redevenim un grup unit. Dacă vestiarul nu este unit şi sunt disensiuni, asta se vede în teren. Eu vreau să avem un vestiar de temut“, a declarat Florin Pârvu.

„Le-am transmis jucătorilor că pentru mine este un moment zero. Toţi jucătorii în acest moment au acelaşi statut, indiferent de nume sau naţionalitate. Şi ei trebuie să demonstreze la antrenament şi la meci. Nu am nicio prietenie şi nicio duşmănie cu niciun jucător“, a mai spus tehnicianul.

Claudiu Tudor: „Nu a pus nicio secundă problema banilor“

Preşedintele clubului Petrolul Ploieşti, Claudiu Tudor, a afirmat că Florin Pârvu a fost prima opţiune în alegerea antrenorului după plecarea lui Nicolae Constantin.

„Au fost două zile destul de dificile. Nicolae Constantin a decis să întrerupă şi a crezut de cuviinţă că este mai bine să vină altcineva în locul lui. Am hotărât să mergem pe linia antrenorilor autohtoni. Ne-am redresat imediat şi primul nume pe care l-am spus a fost Florin Pârvu. Ne-am înţeles imediat. Nu a pus nicio secundă problema banilor. Am mare încredere în el. Prin aducerea lui Florin Pârvu venim cu un suflu nou. Mă bazez pe dorinţa lui de a confirma ca antrenor şi pe dragostea pe care o are pentru acest club. Este un fost căpitan al acestei echipe şi este trup şi suflet pentru Petrolul. Are tot sprijinul nostru! Are mână liberă în ceea ce priveşte jucătorii“, a explicat Claudiu Tudor.

Florin Pârvu va debuta ca antrenor al Petrolului în meciul cu AFC Hermannstadt, din etapa a 25-a a Superligii. Acesta este programat luni, de la ora 20.00, pe stadionul „Ilie Oană“.

Citeşte şi: Mititelu s-a sucit: „Nu vreau să mă trezesc cu o suspendare“