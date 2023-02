Ioan Ovidiu Sabău, dezamăgit: „Nu poți să te prezinți atât de slab“

U Cluj s-a prezentat lamentabil în Bănie, dovadă fiind faptul că au pierdut cu 5-0 în faţa lui FCU. La finalul partidei, antrenorul lui U Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, a admis că este cel mai dureros eşec pe care l-a înregistrat ca antrenor.

„De nerecunoscut! Am avut două jocuri foarte bune, cu Voluntari și Rapid, iar azi… de nerecunoscut! Am întâlnit un adversar bun, dar nu poți să te prezinți atât de slab. Trebuie făcută o analiză mai amplă. N-am avut curaj să jucăm. Azi am fost timorați, timizi. Eram curios cum arătăm în primul joc în deplasare. Nu e un joc pe care să-l uităm. Ei n-au avut atacanți rapizi. Nu am reușit să blocăm. Am acceptat ca atacantul să preia, să înscrie lejer. N-ai voie să-i permiți unui adversar să joace cu atâta lejeritate. De multe ori să stea (n.r. adversarul) pe teren și să joace, iar tu să nu ai acel orgoliu. Azi au fost mai buni decât noi, iar noi foarte slabi. Cea mai urâtă seară (n.r. din cariera sa)“, a spus „Moţul“ plin de amărăciune.

„Nu vom avea probleme cu retrogradarea“

În ciuda faptului că echipa bate pasul pe loc şi situaţia din clasament şi jocul sunt greu de remontat, Ioan Ovidiu Sabău s-a arătat optimist.

„Eu am o impresie bună în continuare despre jucători. Trebuie să analizăm acest joc. Trebuie să ne pregătim foarte bine. Cred că cei de la Craiova sunt mult peste noi valoric. Noi putem compensa printr-o atitudine bună. Am încredere că nu vom avea probleme cu retrogradarea. Trebuie să ne revenim cu Mioveni, să aibă încredere în ei. În perioada de pregătire am arătat altfel. În seara asta am fost de nerecunoscut“, a încheiat Ioan Ovidiu Sabău.

