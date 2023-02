FCU – U Cluj 5-0 | Nicolo Napoli: „Este meritul băieților!“

FCU Craiova a făcut instrucţie cu U Cluj, iar antrenorul Nicolo Napoli şi-a felicitat elevii la final.

„Este meritul băieților că am făcut un meci foarte bun. Am meritat cele cinci goluri și sunt bune cele trei puncte. Știam bine apărarea lor, dar este meritul jucătorilor. Pe Chițu l-am felicitat în vestiar. Și Blănuță a intrat și a dat gol. Bahassa și Bauza sunt fotbaliști mari, buni, se mișcă bine, știu jocul, se mișcă bine, fac goluri. Avem nevoie de asemenea jucători. Sper să nu pierdem la ‘masa verde’ cu Sepsi. Este bine că am adus alte trei puncte echipei, iar acum urmează meciul de la București, cu Rapid“, a spus antrenorul italian, la Digi.

Întrebat care mai este relaţia sa cu patronul Adrian Mititelu, cunoscute fiind „înţepăturile“ dintre ei, Nicolo Napoli a spus: „Asta este întrebare pentru patron. M-am întors și totul este în regulă. Este un greu, pentru un stadion atât de mare și frumos, fără suporteri. Sper că sunt fericiți pentru acest rezultat“.

Cât despre faptul că s-a jucat fără spectatori, Nicolo Napoli a comentat: „Noi încercăm să câștigăm punctele pentru ei, pentru societate, pentru toată lumea“.

În urma acestui succes, FCU Craiova a urcat pe locul 9, cu 27 de puncte. U Cluj a rămas pe locul 14, cu 23 de puncte.

