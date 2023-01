Liga 2 | CSM Slatina a mai făcut un transfer

Conducătorii formaţiei CSM Slatina au înregistrat cel de-al şaselea transfer în această iarnă. Ultimul jucător cooptat de olteni este un tânăr portar, Alexandru Silveanu.

„Oficialii echipei noastre au ajuns la o înţelegere cu tânărul goalkeeper piteştean, Alexandru Silveanu, care se află în lot încă de la începutul perioadei de pregătire.

Goalkeeperul de 19 ani a început fotbalul la Şcoala ‘Dani Coman’. Acesta a mai evoluat pentru Astra Giurgiu, Concordia Chiajna şi CSC Şelimbăr. Alexandru Silveanu are prezenţe la echipele Under 19 şi Under 20 ale României.

Bun venit, Alexandru Silveanu!“, se arată într-o postare făcută pe pagina de Facebook a clubului.

În afara lui Alexandru Silveanu, la CSM Slatina au mai ajuns în această iarnă Yevhen Smirnov, Alexandru Ciocâlteu, Florin Răsdan, Marian Anghelina şi Mykhaylo Plokhotnyuk.

Victorie în primul amical

Divizionara secundă antrenată de Dan Oprescu a susţinut sâmbătă, pe terenul sintetic din cadrul Complexului Sportiv „1 Mai”, primul joc de verificare. CSM Slatina s-a impus categoric, cu 3-0, în faţa echipei Minerul Costeşti (Liga 3). Golurile au fost marcate de George Leaţă, Mykhaylo Plokhotnyuk, şi Constantin Radu.

Antrenorul Daniel Oprescu a folosit toţi jucătorii din lot.

Testele vor continua cu un joc împotriva echiepi Dinamo, acesta fiind programat miercuri, 1 februarie. Celelalte detalii vor fi anunţate curând.

CSM Slatina va mai întâlni, până la primul meci oficial (25 februarie), pe CSM Cetate Turnu Măgurele (acasă, 4 februarie), Sporting Roşiori (acasă, 8 februarie), Progresul Spartac (deplasare, 11 februarie), CSA Steaua (15 februarie, locul disputării nu este stabilit) şi CSC Şelimbăr (acasă, 18 februarie).

Citeşte şi: Eugen Neagoe ştie ce vrea de la jucătorii Universităţii Craiova!