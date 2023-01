Raul Opruț, dezamăgit că nu a mai ajuns la Universitatea Craiova: „Era o șansă pentru mine“

Fundaşul formaţiei AFC Hermannstadt, Raul Opruţ (25 de ani), regretă că oficialii clubului său şi cei al Universităţii Craiova nu au ajuns la un numitor comun privind suma pentru transferul său în Bănie.

„Era o șansă pentru mine, dar consider că, dacă nu a fost să fie, va veni altceva probabil mai bun. Nu stau să-mi plâng de milă. Încerc să muncesc din ce în ce mai mult ca să vină o ofertă mult mai bună decât cea de la Craiova. Stau cu bagajele făcute că mâine plec acasă (din Antalya – n.r.), dar nu stau cu ele făcute că plec la altă echipă“, a spus Raul Opruț, conform Digi Sport.

Măldărăşanu îl contrazice pe Rotaru

Legat de negocierile purtate de cele două cluburi, antrenorul lui Hermannstadt, Marius Măldărășanu, l-a contrazis pe Mihai Rotaru, finanţatorul Ştiinţei, cu privire la pretenţiile ardelenilor. Patronul craiovenilor afirma că a făcut o ofertă în jurul a 500.000 de euro, refuzată de Hermannstadt, care a cerut cu 300.000 de euro mai mult.

„Nu este adevărat, sub nicio formă. 200.000 plus 200.000 (a oferit Craiova – n.r.). Nu putem să-l dăm pe Raul acum, e și acea depunctare… Chiar dacă am fi avut o ofertă bună, trebuia să aducem imediat pe altcineva și e greu acum. Dacă va fi ceva wow și pentru unii, și pentru alții, poate vor pleca (Opruț și Paraschiv – n.r.)”, a comentat Marius Măldărășanu.

