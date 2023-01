Matheus Mascarenhas speră să-şi relanseze cariera la FCU

FCU Craiova anunţa la începutul lunii ianuarie transferul lui Matheus Mascarenhas, fiind un fotbalist crescut în academia celor de la Fluminense. Conducătorii olteni îl văd drept o variantă pentru postul de fundaş stânga. Tot ce mai trebuie să se mai întâmple este ca jucătorul de 24 de ani să se adapteze condiţiilor din România şi să se plieze pentru cerinţele lui Nicolo Napoli, lucruri conştientizate de fotbalistul cariocas.

„Sunt foarte fericit că am venit aici. A trebuit să mă adaptez la fusul orar, este şi frig, dar sunt bucuros că m-am alăturat echipei. Eu nu cunosc aşa de bine oraşul, însă cred că voi avea timp să o fac. Am jucat deja în afara Braziliei fără mari probleme. Sper că nu voi mai întâmpina probleme medicale. Din ce am văzut, fotbalul românesc se potriveşte cu stilul meu de joc. Am de gând să mă antrenez la capacitate maximă, pentru că vreau să joc cât mai mult şi să pot face o figură frumoasă la Craiova“, a spus fotbalistul brazilian, pentru pagina oficială a clubului din Bănie.

Foto: Fsacebook FCU

„Toţi m-au primit cu braţele deschise“

Acesta a spus şi ce l-a convins să semneze cu FCU: „Când am înţeles că obiectivul Craiovei este să ajungă în cupele europene am simţit un sentiment de bucurie. Văd acest lucru ca pe o mare oportunitate de a da tot ce am mai bun. Nu am mai stat pe gânduri şi am zis să încerc o nouă provocare. Toţi m-au primit cu braţele deschise. Mă simt foarte bine în acest moment şi am certitudinea că voi fi fericit aici. Cum am zis, trebuie să îmi arăt calităţile aici! Vreau să profit la maximum de fiecare antrenament. Sunt încrezător că pot ajuta acest grup minunat, iar echipa să îşi îndeplinească obiectivele propuse“.

„Trebuie să intri cu zâmbetul pe buze pe teren“

Matheus Mascarenhas a făcut parte din lotul selecționatei U17 a Braziliei la Campionatul sud-american U17 din anul 2015 şi a bifat două partide în tricoul Seleção. A fost convocat la selecționata olimpică a Braziliei alături de fotbaliști precum: Neymar, Gabriel Barbosa sau Marquinhos.

„Fotbalul din Brazilia nu este aşa diferit faţă de cel de aici. Trebuie să îţi placă mult ceea ce faci. Cu multă responsabilitate şi muncă poţi ajunge să ai şansa de a te antrena cu cei mai buni din acest sport. Este o mândrie să joci cu cei pe care îi vedeai doar la televizor. În ultima perioadă fotbalul este un joc tactic, agresiv câteodată, dar trebuie să intri cu zâmbetul pe buze pe teren“, a spus noul fundaş al echipei patronate de familia Mititelu.

„Am decis să port numărul 16. Îmi aduce noroc“

„Unul dintre cele mai frumoase momente din cariera mea a fost atunci când am avut şansa să mă antrenez cu echipa naţională a Braziliei. De asemenea, îmi amintesc când am debutat în fotbal pentru Fluminense. Deşi am jucat foarte puţin pentru club, am fost recunoscător pentru şansa primită. Am fost foarte fericit acolo şi, din acest motiv, am decis să port numărul 16 aici. Cu el am debutat pe spate şi cred că este un număr care îmi aduce noroc“, a completat fundaşul lui FCU.

Matheus Mascarenhas are dublă cetăţenie, braziliană şi portugheză, şi a semnat cu FCU un contract valabil până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă două. El a mai îmbrăcat tricourile echipelor Fluminense, Botafogo-SP, Atletico Goianiense, Vitória Guimarães, Sampaio Corrêa şi Confiança.

