Mihai Căpăţînă vrea să repete evoluţiile bune din 2022

Mijlocaşul formaţiei Universitatea Craiova, Mihai Căpăţînă, a vorbit despre cantonamentul din Antalya, dar şi despre aspiraţiile sale legate de partea secundă a campionatului.

„Ca în toate celelalte cantonamente este o perioadă de acumulare, de încărcare. Este normală, pentru că ne aşteaptă un campionat lung şi trebuie să ai o bază foarte bună. Ritmul ţi-l iei din meciurile oficiale. Nu este uşor, dar ne-am obişnuit, pentru că este ceea ce ne-am ales noi să facem. Ne place şi o facem de mult timp. Când nu te gândeşti la ce ai lăsat acasă treci mai uşor peste această perioadă.

Obiectivul meu pentru acest cantonament este să rămân sănătos şi să nu pierd niciun antrenament, pentru că este foarte importantă această pregătire. Îmi doresc să păstrez cel puţin acelaşi nivel pe care l-am avut la începutul sezonului, pentru că prima parte a fost bună pentru mine. Pot spune că este o calitate a mea să mă adaptez destul de uşor pe postul pe care sunt nevoit să o fac la momentul respectiv.

La nivel de echipă îmi doresc să luăm fiecare meci în parte şi să vedem unde ne putem situa. Bineînţeles că gândul nostru zboară spre titlu, dar trebuie să fim modeşti, să luăm fiecare meci în parte şi să-l câştigăm“, a spus Căpăţînă.

Acesta apreciază antrenamentele lui Eugen Neagoe: „Nu am avut ocazia să lucrez cu dânsul până acum. Mă bucur de această colaborare acum şi cred că metodele pe care nu le-a arătat până acum sunt unele foarte bune. Am avut antrenamente intense, solicitante şi asta trebuie să lucrăm în această perioadă ca să avem o bază foarte bună“.

Titlul cu Ştiinţa, marele vis

Mihai Căpăţînă a rememorat parcursul său din fotbal şi se bucură enorm că a ajuns să îmbrace tricoul Universităţii Craiova, echipa sa de suflet.

„Primii paşi în fotbal i-am făcut la mine acasă, la Slatina, la Şcoala ‘Răzvan Raţ’. Acolo am stat vreo 4-5 ani. Apoi la 12 ani şi jumătate am plecat la Sporting Piteşti, unde am stat 5 ani şi i-am cunoscut pe Andrei Ivan şi Dan Nistor. Am revenit la Slatina, echipa era în Liga 2, unde l-am cunoscut şi pe Nicuşor Bancu. După doi ani petrecuţi în Liga 2 am mers la FC Voluntari, am jucat 5 ani şi jumătate, iar apoi am ajuns aici. Acesta a fost visul meu de când am reuşit să debutez în Liga 1 să joc la Universitatea Craiova. Se pare că dacă îţi doreşti cu adevărat ţi se şi întâmplă.

Am reuşit să câştig două trofee aici (o Cupă şi o Supercupă – n.r.) şi mai am două cu FC Voluntari. Cel mai important trofeu, pe care ni-l dorim cu toţii, este acela de a deveni campioni. Sper ca în viitorul apropiat să reuşim şi acest lucru. Universitatea Craiova are nevoie de acest titlu“, a explicat Mihai Căpăţînă.

Întrebat cine a fost idolul copilăriei, Mihai Căpăţînă a spus: „Pe la 9-10 ani, tatăl meu mi-a cumpărat un tricou cu naţionala Franţei şi era cu Zidane. Primind acel tricou am vrut să văd ce face el pe teren. Am văzut, mi-a plăcut şi am rămas puţin focusat pe ce făcea el“.

Îl aşteaptă pe Bancu, pe „baricade“

Mijlocaşul de 27 de ani, evaluat de Transfermarkt la 700.000 de euro, a vorbit şi despre prietenul său Nicuşor Bancu. Acesta se află în plin proces de recuperare.

„Ne este dor de el. Este căpitanul nostru, un jucător emblematic al acestui club. Am încredere că va reveni mai repede decât termenul preconizat de doctori înainte de operaţie. După cum ştie toată lumea, el a mai trecut printr-o operaţie foarte grea şi a revenit mai repede şi mai bine. Mă aştept ca şi acum să revină rapid“, a încheiat Mihai Căpăţînă.

Universitatea Craiova susţine astăzi, de la ora 17.00, primul test din cadrul cantonamentului din Antalya. Adversară îi este Kecskemeti TE (locul 2 în Ungaria).

