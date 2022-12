La o zi distanţă de la atacurile lui Victor Piţurcă la adresa lui Mihai Rotaru a venit şi replica finanţatorului Universităţii Craiova. Acesta l-a avertizat pe „Satana“ să-şi frâneze criticile, altfel va divulga şi el motivul pentru care l-a pus pe liber în urmă cu aproximativ doi ani.

„Eu nu știu pe unde umblă domnia sa în oraș, la țigară, la cafea. Victor Pițurcă are la mână o hârtie că e mincinos. E adevărat sau fals? Nu e condamnat pentru mărturie mincinoasă? Domnia sa nu are ce face. Mă face să spun pentru ce a fost dat afară de la Craiova. Să-și vadă de treaba sa. Domnia sa nu face decât să bage bățul prin gard. Domnul nu are ce face”, a spus Mihai Rotaru, la Digi Sport.

Mihai Rotaru a făcut referire la condamnarea de un an de închisoare pe care a primit-o Victor Pițurcă în 2013, în dosarul „Valiza“. Acesta a depus atunci mărturie în favoarea lui Gigi Becali.

Numirea lui Eugen Neagoe, oficializată foarte curând

Altfel, Mihai Rotaru a confirmat cele scrise de GdS Sport încă de luni cu privire la oficializarea numirii lui Eugen Neagoe la cârma Ştiinţei.

„Conform statutului antrenorului din regulamentul FRF, domnul Neagoe a reziliat contractul cu U Cluj și trebuie să restituie jumătate din sumă. Sunt spre rezolvare acum. Eu cred că se va rezolva cu U Cluj. Apoi vom anunța și noi mutarea. Juridic nu ne afectează. Putem să-l numim antrenor. Din acest moment, domnia sa e liber de contract“, a subliniat patronul Universităţii Craiova.

Citeşte şi: Mihai Rotaru nu-l mai surprinde cu nimic pe Victor Piţurcă