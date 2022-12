Liga 3 | Victor Naicu, mulţumit de realizările echipei ACSO Filiaşi în 2022

Antrenorul formaţiei ACSO Filiaşi, Victor Naicu, a făcut bilanţul pentru ce a însemnat partea a doua a anului 2022 din punct de vedere fotbalistic. Tehnicianul craiovean se bucură mult pentru locul 2 ocupat în clasamentul seriei 7 din Liga 3. El a vorbit şi despre lot, reunirea, dar şi despre aşteptările pe care le are.

GdS: Încheiaţi anul pe locul 2 în C7, după un parcurs oscilant. Cum a fost, din punctul tău de vedere?

Victor Naicu: Da, am început mai slab. N-am reuşit să câştigăm primul meci de acasă, am făcut egal cu o echipă tânără (Viitorul Pandurii II Târgu Jiu – n.r.). A urmat şi eliminarea din Cupa României (2-3 cu Petrolul Potcoava), lucru la care nu ne-am aşteptat. După aceea ne-am revenit şi cred că am avut un parcurs constant bun, pentru că am avut opt victorii consecutive şi am şi stat aproape două luni pe primul loc. Când totul ne mergea excelent a venit înfrângerea cu Deva (scor 0-5 – n.r.), de acasă, o echipă mai bună, şi ne-a întrerupt parcursul acela extraordinar.

GdS: Ce s-a întâmplat după? Aţi cam acuzat şocul…

V.N.: Da, nu eram pregătiţi să pierdem, ca să spun aşa, la un asemenea scor. Din punctul meu de vedere a fost prea mare, ţinând cont de valoarea echipei noastre. Nu ştiu ce s-a întâmplat! Nu mi-a plăcut deloc jocul, a fost ciudat pentru mine. Am acuzat şocul şi am pierdut şi următorul meci, la Cărbuneşti (scor 1-3 – n.r.), unde am întâlnit un arbitraj… Cum se arbitra la mineri, pe timpuri… Nu am fost lăsaţi să trecem de centrul terenului! Am întâlnit o echipă care a vrut să-şi asigure play-off-ului şi şi-a luat toate măsurile la jocul acela. Mă rog… Şi vorbele care s-au auzit după joc, că dacă era cazul ne dădea galbene şi la vestiar. Am luat undeva la 12 galbene şi un roşu, la un joc care nu a fost deloc agresiv, dur. Ideea e că am pierdut două jocuri consecutiv după şirul acela de victorii şi am terminat pe locul 2. Până la urmă, locul ocupat este just. Dacă ne-a bătut Deva de două ori, înseamnă că asta ne e valoarea şi clasamentul este meritat.

„Am avut un parcurs bun“

GdS: Asta ar fi şi ordinea valorică a acestei serii?

V.N.: Aşa aş vrea să cred. Am avut un parcurs bun, am format o echipă din mers şi cred că jocul nostru a fost apreciat de celelate echipe. Nu cred că puteam fi pe locul 2 dacă nu aveam un parcurs bun. Am învins adversarele puternice în meciurile directe. Am câştigat şi la Şimian, cu Cărbuneştiul la Filiaşi, când Gilortul avea patru victorii consecutive şi era pe primul loc… Vreau să cred că locul ocupat este meritat şi nu cred că este cineva care poate pune la îndoială acest lucru.

GdS: Te aşteptai la începutul campionatului să fiţi acum pe locul 2, ţinând cont că s-a schimbat mai mult de jumătate de echipă?

V.N.: Nu! A fost un lot făcut în viteză, cu anunţuri prin ziar la un moment dat, cine vrea să joace fotbal la CSO Filiaşi. Până la urmă cred că am făcut o selecţie bună şi aici a fost secretul nostru. Până la urmă, având un lot bun, mi-a fost şi mie mai uşor să lucrez cu ei. Bineînţeles că am muncit pe brânci cu toţii, începând cu conducerea administrativă, jucătorii şi staff-ul tehnic. Ca să „sudăm“ o echipă făcută în pripă a trebuit să muncim serios şi, până la urmă, Dumnezeu ne-a răsplătit.

„La Filiaşi este stabilitate financiară“

GdS: Cum v-au prins Sărbătorile de iarnă din punct de vedere financiar?

V.N.: La Filiaşi este stabilitate financiară. Jucătorii sunt cu banii la zi. Cred că este un lucru normal să fie aşa, pentru noi, pentru munca depusă. Este anormal ce se întâmplă la alte echipe din România, la câte probleme financiare sunt.

GdS: Ca în fiecare an, vacanţa de iarnă este, din nou, mare.

V.N.: Da, este un program destul de ciudat, cu o pauză extrem de mare pentru sportivi. De aceea le-am dat un program de lucru pe vacanţă. Asta este, nu avem ce să facem. O să ne organizăm bine când începem şi o să continuăm lucrurile bune pe care le-am făcut până acum.

„O să facem pregătirea pe plan local“

GdS: Când va avea loc reunirea echipei? Lotul va suporta modificări?

V.N.: Reunirea echipei va avea loc pe 23 ianuarie, într-o zi de luni. Cred că o să ne fie mai uşor de această dată, pentru că lotul este conturat şi vor apărea puţine modificări. De plecări vorbim doar dacă jucătorii vor avea oferte de la echipe de nivel superior. Atunci nu putem să ne opunem. Chiar ne-am bucura dacă am putea să dăm jucători la o ligă superioară. Eu sunt mai sufletist şi aş vrea să continuu cu băieţii care şi-au făcut datoria până acum. Nu avem un plan să aducem jucători. Poate dacă găsim ceva peste media echipei ca valoare. În primul rând trebuie să vedem cine pleacă. Cert este că obiectivul este îndeplinit cu mult timp înainte şi suntem relaxaţi în punctul acesta de vedere.

GdS: V-aţi făcut planul de pregătire? Mergeţi în cantonament?

V.N.: Nu, este prea devreme. Dar nu vom face un cantonament. Preferăm să ne drămuim bine banii, ca să putem să avem aceeaşi stabilitate ca şi până acum. O să facem pregătirea pe plan local şi sperăm că vom avea un parcurs la fel de bun.

GdS: Vă gândiţi şi la barajele de promovare?

V.N.: Obiectivul echipei este locul 1-6. Nu suntem matematic în play-off, dar vom fi acolo. Sperăm să avem o clasare cât mai bună, să păstrăm imaginea clubului la un nivel ridicat.

GdS: Ce le transmiţi suporterilor?

V.N.: Le transmit „Sărbători fericite!“, sănătate şi să aibă un an nou plin de satisfacţii. Şi, bineînţeles, să fie alături de noi ca şi până acum.

Citeşte şi: Superliga | Mihai Rotaru nu-l mai surprinde cu nimic pe Victor Piţurcă