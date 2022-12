Eugen Neagoe vine la Știința în ciuda oponenței conducătorilor clubului U Cluj

Antrenorul Eugen Neagoe și conducerea clubului Universitatea Craiova au ajuns la un numitor comun privind preluarea echipei. Există însă o problemă majoră: șefii lui U Cluj nu vor să rezilieze contractul tehnicianului oltean! Motivul ar fi că întreaga strategie a „șepcilor roșii“ a fost făcută în jurul lui „Geană“ și că nu concep să caute acum, în prag de sărbători, un nou antrenor. Aceste lucruri au fost relatate chiar de către Eugen Neagoe, care îl indică pe președintele Radu Constantea drept cel care se opune mutării.

„Am predat acolo tot. Nu mă mai întorc! Craiova e casa mea!“

În ciuda celor întâmplate în Ardeal, Eugen Neagoe e gata să renunțe la tot acolo, din dragoste pentru Universitatea Craiova, și să treacă la treabă în Bănie.

„Este adevărat că Radu Constantea nu a dorit să îmi acorde rezilierea contractului pe cale amiabilă. Astfel că, mă văd nevoit să denunț eu contractul unilateral. Am predat totul la Cluj și nu mă mai întorc. Știu foarte bine ce contract am semnat și știu foarte bine regulamentul. Am tot respectul pentru oamenii de la Cluj, pentru suporterii minunați, pentru domnul Boc, pentru toată conducerea lui U, dar toți trebuie să mă înțeleagă că vreau acasă. Craiova e casa mea! Acolo am crescut. Cei de la U vor rămâne pentru totdeauna în inima mea. Am discutat și cu liderii de galerie ai lui U Cluj și le-am explicat de ce vreau să plec. Eu sper că ei m-au înțeles, deși știu bine că ei și-ar fi dorit ca eu să rămân. Dacă nu era vorba de Craiova poate că nu luam niciodată o astfel de decizie“, a spus Neagoe, conform Prosport.

