Legio XIII Craiova și CS Gladiator Gym au făcut donațiile și promit noi acțiuni

La începutul lunii decembrie GdS Sport anunța o acțiune frumoasă, de aplaudat, inițiată de clubul de jiu jitsu Legio XIII Craiova, cu largul concurs al culturiștilor de la CS Gladiator Gym Craiova. În discuție a intrat o colectă în bani în cadrul sălilor pe care le conduc sensei Cătălin Ciobanu, respectiv maestrul Costel Torcea, menită să aducă o mică bucurie copilașilor cu probleme din Bănie. Zilele trecute a avut loc și donația, care s-a finalizat prin oferirea unor lucruri materiale celor care aveau mare nevoie.

„Ne bucurăm că am putut oferi un mic ajutor secției oncopediatrică a Spitalului Județean Craiova, unde am donat materiale de aproximativ 4500 lei. De asemenea, ne bucurăm că am adus puțină bucurie și în casa unei familii nevoiașe din Craiova, pe care ne-a indicat-o cineva din cadrul DGASPC Craiova. Aici vorbim de alimente și dulciuri de aproximativ 1500 lei. Sperăm ca viitoarele acțiuni asemănătoare pe care le vom întreprinde, pentru că nu ne vom opri aici, garantez asta, vor și și mai consistente“, a comentat Cătălin Ciobanu, pentru GdS Sport.

„Ne bucurăm că am luat și noi parte la această acțiune și sunt convins că ne vom mobiliza și mai bine la viitoarele. Vă dorim tuturor Sărbători fericite, cu liniște și sănătate!“, a comentat, la rândul său, Costel Torcea.

