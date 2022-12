Clubul AS Leii Sudului a trecut de partea Universității Craiova

Vineri seară a fost zarvă mare la un local din apropierea Craiovei și asta pentru că AS Leii Sudului au făcut banchetul de final de an. Și au avut și ce sărbătorii! Pe lângă rezultatele bune înregistrate în 2022, grupele de juniori conduse de Adrian Nedelea au avut și oaspeți de seamă. La masă au luat parte și câțiva dintre reprezentanții Universității Craiova, în frunte cu managerul Centrului de Copii și Juniori, Lucian Pretorian. Lait motivul a fost începerea colaborării cu AS Leii Sudului, așa cum s-a întâmplat și cu alte școli de fotbal juvenil din Bănie și nu numai aflate în ascensiune.

„Această colaborare cu Universitatea Craiova este rodul unei munci bune în cei 7 ani de când am pornit acest proiect, Leii Sudului. Sunt mulțumit că suntem apreciați de cel mai mare club din Oltenia și putem să facem parte din familia asta mare a Universității și, de ce nu, să dăm și noi jucători către ei și să se amintească peste ani că au fost inițiați și formați de Leii Sudului.

Și până acum am dat către ei câțiva puști, dar nu sub formă de colaborare. Acum este altceva. Sunt juniori plecați de la noi care activează la Universitatea, cum ar fi Alex Petrescu, Patrick Onea, Victor și Vlad Firănescu. Acum vor uma acest drum și alți copii de la noi“, a declarat Adrian Nedelea, pentru GdS Sport.

Componența juniorilor legitimați la AS Leii Sudului:

Robert Orfanu, Eduard Mirea, Alex Staicu, Matias Ianoși, Eric Benga, Patrick Marinași, Albert Dumitru, Patrick Gîdăr, Irina Rădeanu, Tudor Rădulescu, Matthias Popescu, Denis Piciu, Dominic Milonete, Matteo Vană, Kevin Bușe, Alex Măciuceanu,

Kevin Ciulea, Casian Mihai, Radu Dobre, Matei Nițu, Robert Dinu, David Rădulescu, Vlad Geică, Valer Veche, David Rădeanu, Denis Gîdăr, Mihai Vlăduțescu, Luca Stancu, Alex Orfanu, Eduard Galiceanu, Albert Sandu, Cezar Cergă, Denis Lăpăduș, David Tudorache, Eduard Apreutese, David Cimpoeru,

Iulian Burlan, Eryko Moșgoavă, David Ionescu, Ducu Anghel, Mihai Dumitrescu, Andrei Stana, Raluca Simulescu, Tavi Mateiță, Ionis Mărșiu, Alessandri Vană, Darius Titu, Edi Uță, Davis Olteanu, Yanis Moșgoavă, Daniel Măciuceanu, David Bufteanu, Alex Vlădulescu, Jason Petrescu.

