Universitatea Craiova îşi doreşte enorm să încheie anul 2022 cu o victorie şi astfel să-i mai îmbuneze pe suporteri după tevatura din ultimul timp. Pentru asta, alb-albaştrii trebuie să strângă rândurile, aşa cum au făcut-o şi la Mioveni, şi să se impună în partida de sâmbătă, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, în faţa echipei Chindia Târgovişte.

Oltenii au de luat şi o revanşă în faţa dâmboviţenilor, după ce în meciul tur, disputat la finalul lunii trecute, au ratat victoria în ultimul minut de joc, la singurul şut pe poartă al adversarilor.

Vezi oferta Superbet pentru meciul cu Chindia!

Partida din Bănie, din cadrul etapei 21 a Superligii, va fi arbitrată de Florin Andrei (Târgu Mureş). Acesta va fi ajutat de asistenţii Bogdan Gheorghe (Bucureşti) şi Alexandru Vodă (Alba Iulia), respectiv de rezerva Szabolcs Kovacs (Carei). VAR-ul va fi asigurat de Ovidiu Haţegan (Arad) şi Valentin Avram (Bucureşti).

Observator din partea CCA va fi Liviu Ciubotariu (Galaţi), în timp ce LPF l-a desemnat supervizor pe Romulus Gabor (Hunedoara).

Dragoş Bon: Obiectivul nostru este clar: cele trei puncte!

Antrenorul interimar al Universităţii Craiova, Dragoş Bon, consideră că ultimul succes le-a ridicat moralul alb-albaştrilor şi toată lumea vrea victoria şi rvanşa în meciul contra Chindiei Târgovişte.

„Venim după o victorie, ceea ce este foarte important, pentru că nu traversam un moment foarte fericit. Aceste trei puncte câştigate la Mioveni cred că au readus încrederea necesară băieţilor noştri. Întotdeauna victoriile aduc victorii, aduc linişte, entuziasm şi încredere. Atitudinea jucătorilor este pozitivă. Cu toţii sunt conştienţi de situaţia în care ne aflăm şi am mare încredere în potenţialul lor. Sunt convins că vor avea un spirit mare de luptă mâinea seară şi vor mulţumi fanii.

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată pariorilor din România, și găsește-ți inspirația!

Sunt probleme de lot. Îl avem pe Căpăţîă suspendat, intră în discuţie şi problemele mai vechi cu accidentările: Arlauskis, Martic, Koljic şi, din păcate, nici Baiaram nu a putut fi recuperat. Obiectivul nostru este clar: cele trei puncte! Vizăm victoria şi şi nici nu luăm în calcul alt rezultat. Dacă, Doamne ajută!, jocul rezultatelor ne ajută să urcăm în clasament este cu atât mai bine. Este importantă consolidarea locului din play-off în momentul de faţă“, a spus Dragoş Bon.

VEZI VIDEO!

Întrebat dacă rămâne în staff şi din ianuarie şi pe cine ar dori la cârma echipei, Dragoş Bon a spus: „Este foarte important să câştigăm acest joc şi după îmi doresc să rămân alături de echipă, indiferent din ce postură. E greu să spun eu numele unui antrenor. Sunt convins că oamenii din conducere analizează foarte bine acest aspect şi sper să fie luată cea mai bună decizie pentru echipă şi pentru rezultatele care vor urma“.

Cât despre lupta pentru titlu, acesta a comentat: „E mult spus că se vorbeşte de titlu în momentul acesta, dar ne dorim să câştigăm cât mai multe meciuri şi să ne jucăm şansa până la capăt. Atât timp cât matematic există şanse nu trebuie să ne dăm la o parte“.

Vladimir Screciu: „Vreau să marchez!“

Din rândul jucătorilor Ştiinţei a vorbit căpitanul de moment: Vladimir Screciu. Acesta îşi doreşte mult o victorie, dar şi să marcheze, considerând că numai astfel s-ar revanşa pentru eliminarea stupidă din meciul tur.

„Sper să ne luăm revanşa pentru semieşecul din meciul tur. Mai ales eu am de luat o revanşă. Ştiu că am greşit în meciul tur, a fost o greşeală copilărească. Nu mă aşteptam să fiu eliminat. Am fost luat de val şi sper să mă revanşez mâine. Aş vrea chiar să înscriu un gol. Până atunci, în toate etapele strânsesem un singur galben şi în meciul cu Chindia am reuşit să iau două într-un minut. Este vina mea, dar orice om greşeşte. Îmi pare rău.

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

Avem nevoie de aceste trei puncte, pentru că sunt foarte importante pentru noi în vederea accederii în play-off. Cred că ştiţi că în sezonul trecut, în perioada asta, ne aflam pe locul 8 sau 9, iar cum suntem pe 5. Putem să urcăm chiar pe 3, iar asta depinde de ce fac şi celelalte echipe, dar şi de noi. Trebuie să câştigăm meciul! Ştim cu toţii cât de importante sunt cele trei puncte şi încercăm cu toţii să ne motivăm cât mai tare. Este ultimul meci din an şi ultima impresie contează. Sperăm să fie bine“, a declarat Vladimir Screciu.

Verifică aici cotele Superbet pentru meciurile din SuperLiga!

Superliga, etapa 21

Vineri, 16 decembrie:

ora 20.00: Voluntari – Farul

Sâmbătă, 17 decembrie:

ora 15.00: Sepsi – U Cluj

ora 20.30: „U“ Craiova – Chindia

Duminică, 18 decembrie:

ora 12.00: Argeş – Mioveni

ora 14.30: Petrolul – FCU

ora 20.30: UTA – Rapid

Luni, 19 decembrie:

ora 20.00: FCSB – Botoșani

Marţi, 20 decembrie:

ora 20.00: CFR Cluj – Hermannstadt

Clasament:

1.Farul 44 (41:18)

2.CFR Cluj 44 (34:18)

3.Rapid 37 (26:18)

4.FCSB 35 (35:25)

5.„U“ Craiova 35 (24:21)

6.Hermannstadt 30 (25:20)

7.Sepsi 29 (33:16)

8.Petrolul 29 (20:23)

9.Voluntari 25 (18:19)

10.FCU 22 (20:23)

11.Argeș 22 (15:28)

12.Chindia 21 (22:27)

13.Botoșani 21 (17:33)

14.’U’ Cluj 19 (13:21)

15.UTA 18 (17:28)

16.Mioveni 8 (11:33)

Citeşte şi: Boris Becker, eliberat din închisoare în vederea expulzării din Regatul Unit