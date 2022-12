Andrei Ivan: „Sperăm să fim în formă la anul“

Andrei Ivan, atacantul răsfăţat al Universităţii Craiova, s-a bucurat pentru punctele obţinute la Mioveni, recunoscând că echipa este debusolată şi ieşită din formă.

„O primă repriză bună făcută de noi, iar în cea de-a doua ne-am văzut cu 1-0 pe tabelă şi am început să nu mai riscăm. Ne-am precipitat şi era să ne coste pe final. Am mai avut probleme şi înainte… Probabil că nu intrăm concentraţi după pauză. Am suferit şi în meciul trecut, cu FC Argeş, când am condus cu 1-0 şi ne-au întors. Ne este greu, dar sperăm să reglăm totul. Este o victorie muncită de toată echipa, suntem bucuroşi pentru ea şi sperăm ca în etapa viitoare, cu Chindia, să câştigăm mai clar. Eu nu am făcut un meci wow, dar vreau să joc cât mai bine de la meci, la meci şi să redevin acel Andrei Ivan de dinainte. Nu vreau să comentez despre asta (despre excluderea din lot – n.r.). Ştiu doar eu şi familia mea prin ce am trecut şi vreau să depăşesc perioada aceea. Nu m-am simţit nedreptăţit, asta a fost decizia lui Mister, nu am avut ce să comentez. Contează că m-a adus din nou la echipă şi m-a băgat“, a spus Andrei Ivan, la Digi Sport.

„Vom vedea cine va veni“

Întrebat despre plecarea lui Mirel Rădoi şi despre cine crede că va fi noul tehnician, Andrei Ivan a spus:

„Ne-a suprins pe toţi. Am vorbit cu Mister şi l-am rugat să rămână, dar asta a fost decizia dânsului şi noi nu avem ce să facem. Acum suntem cu Dragoş Bon, suntem bine cu dânsul şi după vom vedea cine va veni. Ne lipsesc mulţi jucători, sunt accidentaţi, dar sperăm să fim în formă de la anul şi să ne luptăm pentru campionat. Nu am ce să le reproşez suporterilor. Le mulţumim că sunt lângă noi, că ne susţin şi că vin peste tot după noi“.

