Superliga | Aurelian Chițu: „Cu domnul Napoli jucăm foarte bine“

Atacantul Aurelian Chițu, autorul golului de trei puncte din meciul de astăzi, cu FC Argeș, a subliniat că victoria formației FCU Craiova nu piate fi pusă la îndoială. El a mai precizat că „trezirea“ echipei sale i se datorează în mare parte antrenorului Nicolo Napoli.

„O victorie meritată și foarte importantă pentru că aveam nevoie de puncte. Cred că am făcut un joc bun ca echipă și cred că suntem pe drumul cel bun. Îmi pare rău că nu am mai marcat un gol. Am greșit, trebuia să o bag în poartă. Se pare că, cu domnul Napoli jucăm foarte bine. Este o atmosferă foarte bună în vestiar, suntem relaxați și avem foarte mare încredere în noi.

Îmi pare rău că vine această pauză, chiar când începeam și noi să jucăm destul de bine, dar cred că vom continua așa și după pauză. Avem jucători destul de buni, nu văd de ce nu am continua pe această linie.

Eu cred cel mai mult în mine, știu ce pot. În seara asta am făcut un meci bun, cred eu. Și-n celelalte cred că am jucat destul de bine. Important este ca echipa să câștige. Mai avem un meci la Ploiești și sper să câștigăm și acolo“, a declarat Aurelian Chițu, la Digi Sport.

Citește și: