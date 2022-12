FCU Craiova a înregistrat cea de-a doua victorie consecutivă în campionat, 1-0 cu FC Argeș, și este mult mai liniștită în clasamentul Superligii. La finalul întâlnirii cu piteștenii, antrenorul Nicolo Napoli a început să glumească, afirmând că așteaptă jucători drept cadou din partea lui Moș Crăciun Adrian Mititelu, finanțatorului clubului.

„A fost un meci bun din partea noastră. Am luptat până în final și am reușit să câștigăm. Suntem într-o formă bună și și-au făcut meseria bine jucătorii. Împreună cu echipa am schimbat lucrurile, am câștigat meciuri. Ei mă ascultă, fac o treabă bună pe teren și așa scoatem rezultate. Sunt aici pentru a-i ajuta pe jucători. Am trei atacanți care sunt buni, încerc să-i rotesc.

E mai bine că se întrerupe campionatul, am avut multe meciuri. Avem o partidă dificilă la Ploiești, unde încercăm să luăm puncte. Așa o să avem un Crăciun mai frumos. O să vorbesc cu domnul Mititelu și o să vedem ce idei are el, poate îmi face un cadou de Crăciun (transferuri de jucători – n.r.)“, a spus Nicolo Napoli, la Digi Sport.

Marius Croitoru: „Când ai un șut pe poartă, nu poți spera la mai mult!“

De partea cealaltă, tehnicianul echipei FC Argeș, Marius Croitoru, fost antrenor al lui FCU, a admis că piteștenii s-au prezentat slab la meciul de luni, din Bănie.

„A fost un joc slab, o Craiova mai bună, și la numărul de ocazii, și ca joc. Evoluția nu a fost una care să ne dea speranțe. Cu puțină șansă, poate am fi scos un punct, dar cred că nu era meritat la cum a arătat jocul nostru. Cât timp nu ai ocazii, nu poți spera la mai mult. Mai avem mult de muncă. Așteptăm să treacă și ultimul meci, pentru a trage concluziile pertinente. A fost o greșeală personală impardonabilă (la golul lui FCU – n.r.). Ăsta este fotbalul, așteaptă greșeala. Când o faci, ești pedepsit! Este prea puțin pentru o echipă. Când atacanții nu produc nimic, nu poți spera la mai mult. Dacă am fi luat gol dintr-o greșeală, aș fi zis că nu e meritat.

Cât timp nu produci faze de poartă, nu poți avea viitor. Când ai un șut pe poartă, nu poți spera la mai mult. Ne-am prezentat foarte slab, ăsta e adevărul. Victoria Craiovei este meritată“, a declarat Marius Croitoru.

