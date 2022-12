CM 2022 Qatar | Și astăzi avem spectacol: două „sferturi“ tari!

Ziua de sâmbătă ne aduce ultimele două meciuri din faza sferturilor de finală de la Cupa Mondială 2022 din Qatar.

Primul „sfert“ al zilei, Maroc – Portugalia, va avea loc de la ora 17.00, pe „Al Thumana Stadium“.

„Marocul nu vrea să se oprească în sferturi“, a avertizat selecţionerul Walid Regragui. „Am realizat deja lucruri extraordinare, dar credem că nu este suficient, vrem să mergem mai departe. Noi am arătat deja că toţi analiştii au greşit când au vorbit de şansele Belgiei şi Spaniei. Toţi au crezut că vom pierde împotriva acestor echipe. Nu vom ascunde faptul că suntem obosiţi. Dar când ajungi atât de departe în turneu, trebuie să te bazezi pe toţi cei din echipă. Deci, dacă Nayef nu poate juca, atunci altcineva va trebui să-i ia locul. Nu vom căuta scuze, suntem aici într-o misiune“, a punctat selecţionerul arabilor.

Descoperă oferta Superbet de pariuri pentru Mondialul din Qatar și alege-ți favoritele!

El a subliniat că Portugalia va fi un adversar formidabil: „Este o mare provocare împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din lume. Ei ar putea alinia două sau trei echipe de clasă la această Cupă Mondială“.

Fernando Santos: „Lăsaţi-l pe Cristiano Ronaldo în pace“

Selecţionerul Portugaliei, Fernando Santos, i-a luat apărarea vedetei sale, Cristiano Ronaldo, după ce acesta a fost ținta unor atacuri în ultima perioadă. CR7 a fost supărat când nu a fost titular în meciul Portugaliei cu Elveţia (6-1).

„Discuţia despre statul său de rezervă a fost complet normală. Este timpul ca lumea să înceteze să se concentreze pe această problemă“, a declarat vineri Fernando Santos.

„Ronaldo nu mi-a spus niciodată că vrea să părăsească echipa noastră naţională. Este timpul să nu mai vorbim despre asta… Este timpul să-l lăsăm pe Ronaldo în pace şi să recunoaştem ce a făcut pentru fotbalul portughez“, a mai spus Santos.

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată pariorilor din România, și găsește-ți inspirația!

Selecționerul lusitanilor a punctat că toată echipa este focusată pentru meciul cu Marocul: „Cu toții suntem concentrați și pregătiți să facem un meci bun. Vrem calificarea în semifinale și ne vom da tot concursul pentru asta“.

Gareth Southgate: „Anglia are acum credibilitate“

Cel de-al doilea „sfert“, Anglia – Franța, este programat astăzi, de la ora 21.00, pe „Al Bayt Stadium“.

„Anglia are acum credibilitate“, a declarat selecţionerul Gareth Southgate, cu o zi înaintea meciului cu Franţa, deţinătoarea titlului. „Cred că a existat întotdeauna un anume respect pentru Anglia, dar cred că acum avem credibilitate. Când ajungi într-o semifinală, apoi o finală, cred că restul lumii spune că Anglia este competitivă şi ei ştiu că am evoluat sub mult mai multă presiune în ultimii ani. Când călătoresc prin Europa şi prin lume şi întâlnesc oameni de fotbal, cu siguranţă există mai multă apreciere pentru ceea ce am făcut noi“, a afirmat Southgate.

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

Acesta a spus că nu se concentrează doar asupra felului în care echipa sa îl va stopa pe Kylian Mbappe, cel mai periculos jucător al Franţei: „Oricât de mult l-am scoate în evidenţă pe Mbappe, trebuie să acordăm atenţia cuvenită lui Olivier Giroud şi felului în care dă goluri. Iar Antoine Griezmann a jucat peste 70 de meciuri consecutive pentru Franţa. Există aici un indiciu cât de important este pentru ei, cred că este un jucător fenomenal“, a spus Southgate.

Deschamps: „Anglia nu are slăbiciuni“

De partea cealaltă, selecționerul Franței, Didier Deschamps, apreciază foarte mult forma Angliei, dar crede că are jucători capabili să câștige.

„Anglia nu are slăbiciuni. Au o echipă echilibrată și foarte valoroasă. Va trebui să găsim soluții ca să-i destabilizăm și să marcăm. Sunt sigur că ei au pregătit ceva special în privința lui Kyllian Mbappe. Dar noi avem și alți jucători care pot să decidă un meci sau să-l ajute e Mbappe. Cât despre el, este pregătit să facă un nou meci mare“, a declarat Didier Deschampf.

Citește și: CM 2022 Qatar | Și Argentina merge în semifinale după penaltiuri. Olandezii, în lacrimi