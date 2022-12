Revin meciurile tari de la Mondialul din Qatar

Cupa Mondială 2022 din Qatar revine în atenţia iubitorilor de fotbal după o scurtă pauză luată imediat după faza optimilor de finală. Programul meciurilor din sferturi arată astfel:

Vineri, 9 decembrie – ora 17.00: Croaţia – Brazilia; ora 21.00: Olanda – Argentina.

Sâmbătă, 10 decembrie – ora 17.00: Maroc – Portugalia; ora 21.00: Anglia – Franţa.

Brazilia, favorită în faţa Croaţiei

Primul „sfert“ al turneului final, Croaţia – Brazilia, pare uşor dezechilibrat. Selecao a lăsat impresia că poate controla orice adversar, în timp ce formaţia europeană a gâfâit mereu şi a ajuns şi cu multă şansă în această fază a competiţiei, ţinând cont că a trecut la penaltiuri de Japonia. În plus, în meciurile directe de până acum, Brazilia nu a prea greşit. Fotbaliştii cariocas s-au impus de trei ori, cu 1-0 în finala CM din 2006, cu 3-1 în grupele Mondialului din 2014 şi cu 2-0 într-un amical disputat pe 3 iunie 2018, pe „Anfield“ (Liverpool). În discuţie mai intră şi o remiză, scor 1-1, înregistrată pe 17 august 2005.

Selecţionerul Croaţiei, Zlatko Dalic: „Brazilia este favorită. Are mai multă încredere după parcursul avut, are fotbalişti de top, iar Neymar este în mare formă. Dar cred că şi noi putem să ne ridicăm la nivelul lor. Să le facem un pressing avanjat nu ar fi prea înţelept din partea noastră, pentru că nu trebuie să le lăsăm spaţii prea mari. Vom vedea cum abordăm partida. Şansele de calificare sunt exact de 50%, dar ca să trecem mai departe trebuie să muncim serios“.

Croaţia, vicecampioană mondială în 2018, nu are probleme de lot pentru acest joc, iar formula de start ar putea arăta astfel: Dominik Livakovic – Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa – Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic – Andrej Kramaric, Marko Livaja, Ivan Perisic.

În pericol de suspendare pentru următorul meci, dacă se obţine calificare, ar fi patru jucători: Lovren, Modric, Kovacic, Barisic.

De partea cealaltă, selecţionerul Braziliei, Tite, are, de asemenea, toţi jucătorii apţi, neexistând nici suspendaţi. Iată cum ar putea arăta Selecao la startul meciului: Alisson – Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo – Casemiro, Lucas Paqueta, Neymar – Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior.

Şi Brazilia ar putea avea suspendaţi în semifinale, dacă vor fi avertizaţi cu cartonaşe galbene. În pericol ar fi Militao, Fred şi Bruno Guimaraes.

Danilo, fundaşul Brailiei: „Croaţia are jucători foarte puternici, dar şi tehnici. Îi are pe Modric, Brozovic, Perisic and Kovacic, jucători pe care îi cunoaştem cu toţii foarte bine şi ştim de ce sunt capabili, mai ales în meciurile decisive, cum ar fi şi acesta. Va fi un meci foarte greu pentru noi şi trebuie să fim cât mai bine pregătiţi pentru el”.

Partida de pe „Education City Stadium“, din Al Rayyan, va fi arbitrată de o brigadă engleză. Aceasta este compusă din centralul Michael Oliver şi asistenii Stuart Burt, respectiv Gary Beswick.

Olanda – Argentina, un meci de care pe care

Un meci cu un final imprevizibil ar fi cel de pe „Lusail Iconic Stadium“, din Lusail: Olanda – Argentina. Ambele formaţii au avut evoluţii oscilante la Cupa Mondială din Qatar, dar şi-au „reglat“ jocul din mers.

Istoricul meciurilor directe ne indică faptul că nu au fost prea multe goluri în cele cinci dispute de pnă acum. Olanda a reuşit două victorii în faţa sud americanilor: 2-1 în sferturile de finală ale CM din 1998 şi 1-0 într-un amical susţinut în 12 februarie 2003. S-au consemnat două egaluri între cele două, un 1-1 într-un amical susţinut pe 31 martie 2009 şi un 0-0 în Grupa C a Mondialului din 2006 din Germania. Argentina are o victorie în faţa Olandei, în semifinalele CM din 2014, obţinută după executarea loviturilor de departajare. A fost 0-0 în timpul regulamentar de joc şi în reprizele suplimentare, şi 4-2 după penaltiuri. Argentina avea să piardă apoi în finală în faţa Germaniei, scor 0-1.

Selecționerul Olandei, Louis van Gaal: „Nu se mai joacă fotbal ca în 1998 sau 1978. Era un joc mai deschis, acum nu mai este. Asta e realitatea. Dar încă mai e posibil să existe momente decisive, de care lumea îşi aminteşte peste ani, precum golul lui Bergkamp din 1998. De golul acela lumea îşi va aduce aminte pentru totdeauna. Fotbalul evolează şi nu mai poţi să joci acelaşi fotbal ofensiv de acum 20 de ani. Am fost criticat că spun asta, dar fotbalul a evoluat în această direcţie“.

„Portocala mecanică“ are o singură problemă medicală, cu Stefan de Vrij, fundaşul lui Inter fiind incert.

Selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni: „Ce spune Van Gaal nu este o descoperire. Olanda este o echipă foarte echilibrată. Atacă toţi şi se apără toţi. Acum nişte ani, te puteai gândi să ai cinci jucători care nu fac decât să atace. Astăzi fotbalul e diferit. Dar meciul acesta va fi foarte frumos. Vom vedea ce vor face. Suntem obişnuiţi ca adversarii noştri să vină cu lucruri diferite. Uneori ne confruntăm cu marcajul individual asupra lui Messi. Poate că şi noi vom face nişte schimbări. Le-am spus oamenilor să se bucure de meci, de echipa lor. Vom da totul pentru ţara noastră. Sper că rezultatul ne va face fericiţi”.

Acesta are trei jucători a căror prezenţă este pusă sub semnul întrebării, toţi cu probleme medicale. În speţă mijlocaşii Rodrigo de Paul şi Papu Gomez, respectiv atacantul Lautaro Martinez.

Partida de pe Lusail va fi arbitrată de o brigadă Spaniolă. La centru la va Antonio Mateu, asistenţi Pau Cebrián Devis şi Roberto Díaz Pérez Del Palomar, respectiv rezerva Victor Gomes.

Vom reveni cu avancronicile celorlalte două sferturi de sâmbătă.

