Ștefan Baiaram: „Toată echipa a făcut un joc excelent“

Universitatea Craiova și-a adjudecat puncte din meciul cu UTA grație dublei reușite de Ștefan Baiaram, care a înscris la Arad primele sale goluri din acest sezon.

„Victoria nu a venit doar datorită prestației mele. Consider că toată echipa a făcut un joc excelent și ne bucurăm că am luat cele trei puncte. La pauză ne-a mobilizat (Mirel Rădoi – n.r.), ne-a spus că avem un joc foarte bun și trebuie să insistăm, că sigur va veni și golul doi. Momentan nu sunt fizic 100%, și ați văzut că am și fost înlocuit, dar pas cu pas o să revin la forma bună“, a spus Baiaram.

Acesta își dorește victoria și în partida viitoare, cu Sepsi, la Sfântu Gheorghe: „Ne așteaptă un alt meci foarte greu, cu o echipă foarte arțăgoasă, dar sunt sigur că dacă vom continua așa nu vor avea nicio șansă“.

