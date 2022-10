Dan Nistor: „O să-mi revin și o să fiu acel Nistor pe care-l știe toată lumea“

Victoria obținută de Universitatea Craiova la Arad, 2-1 cu UTA, s-a datorat în mare parte și lui Dan Nistor, nu doar lui Ștefan Baiaram, autorul golurilor. Nistor și-a trecut în cont pasele decisive de la cele două reușite, etalând, probabil, cel mai bun meci al său din acest sezon. Mijlocașul Științei promite că va fi mult mai prolific din retur.

„Au venit destul de târziu assisturile, pentru că am avut o perioadă destul de grea. Nu prea am jucat, nu am prea fost în echipă, în lot, dar aste este. Încet-încet cred că o să-mi revin și o să fiu acel Nistor pe care-l știe toată lumea. Îmi doresc din tot sufletul să dau cât mai multe pase decisive în retur. Important este că am câștigat, sunt 3 puncte importante pentru noi și cred că scorul trebuia să fie mult mai mare“, a declarat Nistor.

„Aproape toate meciurile le începem de la 0-1 și sperăm ca pe viitor să nu mai facem aceste greșeli ca să nu mai fim nevoiți să întoarcem scorul“, a completat mijlocașul Științei.

Întrebat despre plecarea lui Marian Copilu din club, omul care l-a trecut pe linie moartă, Dan Nistor a părut că nu-i poartă pică: „Nu știu ce s-a întâmplat între Marian Copilu și conducere. Îi doresc multă baftă acolo unde merge și sănătate întregii familii. Eu trebuie să-mi văd de viața mea, de fotbal, de familie, restul nu mai contează“.

