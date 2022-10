Runda a 11-a din Liga 2 a fost deschisă de meciul CSM Slatina – Poli Iași, oltenii fiind cei care și-au adjudecat punctele la sfârșit. A fost 1-0, vineri, pe stadionul „1 Mai“, golul grupării de pe malul Oltului fiind marcat de căpitanul Cătălin Doman (’30).

Antrenorul formației CSM Slatina, Dan Oprescu, a început meciul cu următorul unsprezece: Pop – Constantin Radu, Sălcianu, Gherghe, Pisăru – Dorin Toma, Traşcu – David Oprescu, Cătălin Doman, Leaţă – Luis Niţu. Pe parcurs au mai intrat: Şerban, Popovici, Oliveira, Trancă și Cristinel Dinu.

„Cred că nu se aştepta nimeni la acest început bun de sezon. Suntem fericiţi pentru lucrurile pe care reuşim să le facem în teren. Astăzi am avut o partidă de un nivel foarte bun, nu le-am dat nicio şansă adversarilor. Nu-mi amintesc să fi avut vreo ocazie clară de gol. Noi, pe lângă golul marcat, am mai avut câteva situaţii pe care le puteam fructifica. E mulţumitor pentru noi faptul că am luat cele trei puncte şi vrem să mergem pe această linie“, a declarat Cătălin Doman, conform NewsFlux.

„Ne aşteaptă meciul cu Dinamo. Sper să fim motivaţi, să abordăm jocul cu aceeaşi încredere cu care am abordat meciurile de până acum. Suntem în acelaşi eşalon şi noi şi Dinamo, iar valorile sunt apropiate. În fotbal e posibil orice şi am demonstrat că putem să ne batem de la egal la egal cu orice echipă. Mergem să scoatem un rezultat bun“, a completat Cătălin Doman.

Gorjenii nu se regăsesc

Cealaltă reprezentantă a Olteniei din Liga 2, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, a cedat clar meciul susținut sâmbătă, în Ilfov, cu Concordia Chiajna. Gazdele au marcat câte un gol în fiecare repriză, autori fiind Pațurcă (’43) și Mihalcea (’49).

Antrenorul gorjenilor, Florin Stângă, a început meciul cu următorii: Krupenschi – Băican, Brînzan, Core, Dodoi, Dulca, Mitrică, Răsdan, A. Sîrbu, A. Stoian, V. Toma. Au mai intrat: C. Dragu, Țegle, Godja și Istrate.

În etapa viitoare, Viitorul Pandurii va juca la Târgu Jiu împotriva formației CSA Steaua.

Liga 2, etapa 11

Vineri, 21 octombrie:

CSM Slatina – Poli Iași 1-0

Sâmbătă, 22 octombrie:

Unirea Dej – FC Brașov 2-1, Ripensia Timișoara – Unirea Constanța 4-0, Csikszereda Miercurea Ciuc – CSC Dumbrăvița 3-0, Concordia Chiajna – Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2-0, Metaloglobus București – Dinamo București 1-2.

Duminică, 23 octombrie:

Unirea Slobozia – Poli Timișoara 0-0, Minaur Baia Mare – CSC Șelimbăr 3-0.

Luni, 24 octombrie:

ora 16.00: Gloria Buzău – Progresul Spartac.

Marți, 25 octombrie:

ora 17.00: CSA Steaua – Oțelul Galați.

Clasament:

