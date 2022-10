Gata cu sentimentalismele, sita trebuie să cearnă!

Universitatea Craiova s-a făcut de râs în repriza a doua din Trivale, a pierdut cu FC Argeş şi lumea a răbufnit. În primul rând antrenorul, apoi suporterii. Concluzia? Conducătorii Ştiinţei trebuie să renunţe la sentimentalisme şi să taie în carne vie, dacă mai vor performanţă, credibilitate şi public în tribune.

Cu o politică de transferuri dezastruoasă, Craiova transferând de regulă jucători-spectatori, nicidecum titularii de care avea mare nevoie echipa, gruparea din Bănie a început să schimbe des antrenorii. Unii au prins, de regulă, glas şi au spus că problema este lotul de jucători abia după ce au părăsit Bănia. Cel mai vehement tehnician a devenit Mirel Rădoi, care a spus lucrurilor pe nume într-un moment oportun, de cotitură. Acest fapt i-a adus un mare capital de imagine în rândul suporterilor atât de dezamăgiţi în ultimul timp.

„În play-off te duce valoarea, concentrarea, nu norocul“

Vocea lui Mirel Rădoi a fost foarte bine auzită, iar în rândul care cer împrospătarea lotului s-a numărat şi unul dintre oamenii din linia a doua de conducere. Este vorba despre Pavel Badea, directorul CS Universitatea Craiova, care nu s-a mai implicat activ tot în ideea de a nu tulbura apele. Acesta îi dă dreptate lui Mirel Rădoi şi consideră că unii dintre jucători sunt blazaţi şi că a venit momentul schimbării.

„Nu Mirel este problema, are dreptate. Este un profesionist, oltean. Unii s-ar putea să fie blazați și nepregătiți pentru performanță. În iarnă ar trebui să se ia măsuri de împrospătare a lotului, cu jucători care vor performanță. Cei actuali sunt blazați! Este clar că Mirel nu se mulțumește cu locul 7, 8, 9. La ce condiții avem, ar trebui să fim mereu în primele 3. Anul ăsta ne lipsește ceva și nu mă refer la factorul șansă. În play-off te duce valoarea, concentrarea, nu norocul. Dacă el spune asta, care are o imagine clară, eu sunt alături de el. Din vară parcă ne lipsește ceva, poate agresivitate, concentrare în ofensivă. Ajungem în fața porții, suntem aproape de a concretiza, dar nu e suficient. Dacă joci bine și pierzi nu poți face performanță. Din ce văd, antrenorul are mai multă agresivitate decât jucătorii, din păcate. El trebuie să le transmită asta celor care nu realizează că joacă la Craiova”, a declarat Pavel Badea, la Pro Arena.

Andrei Ivan: „Parcă suntem orbi, nu vedem poarta”

Din rândul jucătorilor Universităţii Craiova, atacantul Andrei Ivan este foarte afectat de întreaga situaţie şi nu-şi explică cum s-a pierdut meciul cu FC Argeş.

„Am avut un start de meci foarte bun. Ne-am creat în primele 15 minute foarte multe ocazii. Trebuia să marcăm. Parcă suntem orbi, nu vedem poarta! Nu suntem concentrați destul. Nu știu, poate că ne relaxăm, nu avem nici noroc. Chiar nu înțeleg ce se întâmplă. Am forțat pe final, a băgat Mister jucători proaspeți, nu știu ce se întâmplă. Sperăm să ne revenim și să câștigăm la următorul meci. Ori suntem motivați mai bine cu echipe de sus, chiar nu înțeleg! Sunt și supărat în această seară, nu pot să-mi dau seama“, a spus Andrei Ivan.

Pentru Universitatea Craiova urmează un meci împotriva Petrolului Ploieşti, iar un alt pas greşit este exclus. Disputa este programată sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

Citeşte şi: FC Argeş – „U“ Craiova 1-0 | Mirel Rădoi, atac virulent la jucători