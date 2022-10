FC Argeş – „U“ Craiova 1-0 | Mirel Rădoi, atac virulent la jucători

Universitatea Craiova a pierdut, scor 0-1, partida din Trivale, cu FC Argeş, dar nu înfrângerea a „durut“ tare, ci maniera de joc a alb-albaştrilor şi perspectivele sumbre. Cu lecţia bine predată, Mirel Rădoi se aştepta la o evoluţie bună şi un rezultat pe măsură, dar calculele sale nu s-au potrivit deloc. La finalul disputei, antrenorul a spus lucrurilor pe nume, recunoscând că valoarea multor jucători din lot nu-i recomandă la Ştiinţa.

„Suntem proștii satului“

Mirel Rădoi a avut un discurs extrem de dur la adresa jucătorilor săi.

„Repriza a doua, unde am crezut că venim cu un ascendent moral după primele 45 de minute, pur și simplu nu mi-am recunoscut echipa. Probabil aici a fost vina mea, că n-am reușit să-i țin atât de bine concentrați, pe cât trebuiau să fie. Am intrat pe vârfuri, am crezut că este deajuns prezența noastră pe teren, ca să câștigăm cele trei puncte. Felicitări celor de la FC Argeș! Cred că de acum nu ar trebui să mai încerce adversarii să ne analizeze, pentru că cel mai simplu cu noi este să joace cu minge lungă, fiindcă sigur le vom face cadouri și le vom primi goluri

(n.r. – despre Garita) Era punctul lor de referință. O să pară că mă iau de ei, dar asta este realitate. Împreună câștigăm, împreună pierdem. Știam că atunci când este cu spatele la poartă, încearcă să scoată mingea pentru un coleg, Când este jumătate întors, atacă profunzimea având o viteză bună. Minge lungă de la 80 de metri, minge lungă de la 70 de metri, incredibil, luăm și roșu și gol, și mai puteam lua în gol. Dacă suntem proștii satului…

„Ar trebui să scriem pe tricouri UNICEF“

(n.r. – despre Papp) Nu este prima oară, dar nu aș vrea să îndrept atenția doar către Paul. Au mai fost și alte două mingi lungi. Noi astăzi am ales să blocăm zona centrală, prin 3-4-1-2. Sunt opt jucători care sunt zonă centrală și noi primim gol cu aceleași mingi lungi pe care noi le-am antrenat, pentru mine este greu să înțeleg.

Este clar că, cu toți adversarii care se vor apăra cu noi în propria jumătate, vom avea mari dificultăți. Nu avem jucători care să creeze superiortate numerică prin calitate. Atunci, toate probleme noastre, astea vor fi. Mai departe mergem și facem cadourile astea la infinit? Până acum era glumă, dar chiar cred că ar trebui să scriem pe tricouri UNICEF.

Și dacă câștigam în seara asta, și cu 2-1, și cu 3-1, nu mă mulțumea. Trebuia să câștigăm, dar să nu luăm gol pe ceea ce am discutat și ce am lucrat, nu mă mulțumea. Nu mai contează nimic. Foarte multe probleme cei de la FC Argeș nu puteau să ne pună.

(n.r – Ce se întâmplă cu Universitatea în deplasare?) Ceea ce s-a întâmplat și în ultimii ani. Inconstanța asta. Acasă, probabil având și ajutorul fanilor ne e mult mai ușor. În deplasare, nu putem să gestionăm această presiune. După aceea este clar că în anumite momente de joc intervine și valoarea“, a declarat Mirel Rădoi, la Digi.

Vrea transferuri, altfel pleacă

Aşa cum era de aşteptat, Mirel Rădoi a transmis răspicat conducerii că are nevoie de „sânge proaspăt“ la echipă. El a punctat că nu rămâne să lupte în play-out şi că nu va rămâne dacă nu se „reglează“ lotul în această iarnă.

„Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. În ultimii ani, toți antrenorii am fost slabi, dar lotul de jucători a rămas același. Dacă nu va fi adus `sânge proaspăt` probabil că și eu voi fi următorul. Lucrurile sunt clare, pentru toată lumea. Ăsta este mesajul pe care l-am transmis și jucătorilor. Poate o să fie momentul în care o să rămână antrenorul și o să plece jucătorii“, a încheiat Mirel Rădoi.

