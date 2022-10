Devis Mangia, „lovit“ puternic şi din România! Dezvăluiri incredibile!

Este arhicunoscut scandalul sexual din Malta, în care este implicat Devis Mangia, fost antrenor al Universităţii Craiova în perioada mai 2017 – aprilie 2019. Deşi a negat vehement şi s-a arătat consternat de cele apărute în presa malteză, antrenorul italian este arătat cu degetul şi din România. Dacă până acum circula o „poveste“ potrivit căreia Devis Mangia avea o slăbiciune pentru Răzvan Popa, de astăzi a devenit o certitudine. Mama fotbalistului a făcut dezvăluiri halucinante despre hărțuirea sexuală la care a fost supus fotbalistul de 25 de ani.

„I-a pus mână în gât și l-a lipit de zid”

Alexandra Popa a dat cărțile pe față la aproape un an după ce fiul său s-a retras din activitate. Reamintim că Răzvan Popa a semnat cu Universitatea Craiova în octombrie 2017, după patru ani petrecuți în Italia și Spania. După aproximativ doi ani, fotbalistul a semnat cu Gaz Metan Mediaș, a ajuns apoi la Poli Iași și la Dinamo, iar în decembrie 2021 a pus ghetele în cui.

Divergenţele ar fi început în după o partidă cu FC Botoșani, scor 2-2, consumată în august 2018.

„Am fost la meci. A greșit o preluare, ceva… Au început gesticulări și țipete de pe margine. Am crezut că sunt reacții la cald. L-a schimbat imediat. L-am așteptat ca să vorbim cu el, dar nu am putut pentru că jucătorii au intrat în cantonament. Noi l-am așteptat în Craiova, când a ajuns după antrenamentul de recuperare. Furia cu care a intrat în casă… Nu l-am mai văzut niciodată așa. Ne-a spus că nu știe cât mai poate rezista. că nu răspunde de ce ar putea face… Ne-am speriat.

El e foarte calm, nu e conflictual. Ne-a spus tot! Că atunci când l-a schimbat a trecut pe lângă el și i-a spus în italiană «Îți voi sparge fața în vestiar». Am crezut că a spus la cald. A intrat în vestiar, a uitat să închidă ușă… Știu de la Răzvan, din ce își aduce aminte, că i-a pus mână în gât și l-a lipit de zid. Nu-și mai aduce aminte… Știe că secunzii îi spuneau lui Răzvan să se calmeze, dar nu el trebuia să se calmeze. A fost o reacție urâtă. Refuz să cred că din partea conducerii nu a fost nicio reacție. Puteau spune că s-a sărit calul, să-și ceară scuze.

„Răzvan a vrut să plece din Craiova“

Răzvan a vrut să plece din Craiova. Nu voia să vorbească cu Mangia, doar cu Rotaru. Rotaru nu era atunci în țară. Ne gândeam cu cine mai putem vorbi. Cealaltă persoană era Costeșin. L-am căutat prin impresar. A spus că nu știe nimic și că va vorbi cu antrenorul. Ne-a sunat înapoi și ne-a zis că antrenorul nu știa nimic și că niciun jucător nu a spus nimic. Faptul că Mangia a mințit a fost cireașa de pe tort… Atunci am plecat din Craiova. Îmi puneam speranțe că Rotaru va vorbi cu el. Nu mai voia să se întoarcă la Craiova, voia să se retragă. Atunci s-a încheiat cariera. Au rămas sechele. De atunci, nimic nu am fost la fel. Încercam să-l liniștim, dar era prea radical.

S-a întors Rotaru și i-a spus să vină la Snagov. Răzvan s-a dus și s-a întors rapid. Am crezut că nici nu s-au întâlnit. I s-a spus că va fi amendat cu 5.000 de euro și va fi trimis la echipa a doua. Rotaru nu l-a întrebat care era varianta lui, ce s-a întâmplat. Nu l-a interesat. A fost o încărcare psihică, a avut gânduri negre. Încă refuză psihologul, dar e mult mai bine față de cum era”, a spus Alexandra Popa, mama fotbalistului Răzvan Popa, la GSP.

„Știam de câteva întâlniri pe care Răzvan le-a avut în particular cu acest antrenor“

Mama fotbalistului a dezvăluit că Devis Mangia a încercat să se apropie de Răzvan Popa şi să fie singuri.

„Știam de câteva întâlniri pe care Răzvan le-a avut în particular cu acest antrenor. Știu de prima întâlnire, pentru că l-a sunat chiar domnul Rotaru pe Răzvan și i-a spus că vrea să îl cunoască antrenorul. Vorbitor de italiană, jucase 3-4 ani în Italia, ni s-a părut chiar de bine. Mi-a povestit de prima și de a doua, mi-a povestit niște chestii. Știam la un moment dat că le stopase, începea să refuze întâlnirile. Eu aflasem asta și din alte surse, una a refuzat-o de față cu mine, alta de față cu niște prieteni de-ai lui. Eu m-am gândit că e criticat fotbalistic. Credeam că îl critică după un anumit meci sau ceva. La primele întâlniri știu că mi-a spus prima oară că (n.r. Devis Mangia) a observat că e introvertit și că și el e la fel și că seamănă și că îl înțelege, asta îi spunea”, a mai spus mama lui Răzvan Popa.

„Mangia a început să se masturbeze în fața lui”

„Am vorbit cu domnul Rotaru, i-am spus că vreau să vin la Craiova să vorbim despre niște probleme care nu au legătură cu fotbalul. Am ajuns la apartament (n.r. la Răzvan). A început să îmi povestească tot: «Știi întâlnirile alea despre care mă întrebai tu? Hai să îți spun eu de ce nu mă mai duceam». Mi-a spus că a avut un șoc la o întâlnire, în momentul în care acest antrenor a început cu avansuri, cu propuneri indecente, toate astea în timp ce începuse să se masturbeze în fața lui.

(n.r. Mangia i-a propus să vadă împreună un film pentru adulți) Asta era propunerea indecentă, da, ceva de genul. Întâlnirile erau în biroul antrenorului, au fost la masa în hotelul în care se caza echipa și după, sub pretextul vizionărilor unor meciuri a fost și în cameră, au fost niște pretexte fotbalistice, normal.

Am fost șocată, l-am sunat pe soț să vină. A ajuns la Craiova cu un calm impus. A urmat o noapte albă. I-a spus lui Răzvan: «Din momentul ăsta, ne ocupăm noi, stai liniștit». A devenit foarte furios soțul, am dus o luptă titanică să îl liniștesc. Spre dimineață, am hotărât că cea mai înțeleaptă decizie e să comunicăm conducerii, oricum aveam programată întâlnirea cu Rotaru.

„Eram cu adrenalina la maximum“

Ajungem la Rotaru, eram cu adrenalina la maximum. Nu știa despre ce vorbim. Nu înțelegea. Ne-am apucat să îi explicăm tot ce am aflat cu o noapte în urmă. I-am spus fără perdea. Era circumspect. A avut o reacție… M-a deranjat enorm, m-a jignit: «Trebuia să spuneți când a jucat, acum că spuneți când nu mai joacă se interpretează că spunem asta pentru că nu mai joacă». M-am simțit profund jignită. Cum pot să inventez așa ceva? «Trebuia să spuneți atunci, îl mufam și rezolvam situația». Nici eu nu știam ce înseamnă expresia, mi-a explicat soțul, cablat, pus fire pe el, la asta se referea (n.r. ca să îl înregistreze pe Mangia)”, a mai spus mama lui Răzvan Popa.

Conducătorii Universităţii Craiova vin cu precizări

Afirmaţiile făcute de mama lui Răzvan Popa, Alexandra Popa, au determinat conducerea clubului Universitatea Craiova să emită un comunicat, în care să facă anumite precizări.

„Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public, cu privire la un posibil comportament reprobabil al antrenorului Devis Mangia, suntem în măsură să facem următoarele declaraţii publice:

La vremea respectivă a existat o sesizare făcută de către familia unui jucător şi, aşa cum era firesc, clubul nostru a declanşat o anchetă internă, în baza căreia să putem lua o decizie corectă. În urma cercetărilor, aspectele sesizate nu s-au confirmat, existând mai multe elemente care au conturat, mai degrabă, o situaţie diferită. Singurele dovezi erau afirmaţiile familiei, care nu s-au coroborat cu nicio altă mărturie sau probă fizică.

Menţionăm că, la vremea respectivă, membrii familiei ne-au expus o versiune mult mai puţin detaliată a celor ce s-au întâmplat, multe dintre amănuntele dezvăluite astăzi lipsind din narativul domniilor lor sau fiind contrare celor afirmate atunci. În ciuda acestor aspecte, pentru a proteja clubul, jucătorul şi celelalte persoane implicate, am preferat să încheiem pe cale amiabilă contractul cu antrenorul Devis Mangia în perioada imediat următoare. Apreciem că, tot din dorinţa de a-şi proteja copilul, aşa cum am făcut şi noi, membrii familiei au păstrat tăcerea asupra acestor presupuse acte reprobabile timp de trei ani.

Clubul nostru asigură opinia publică de faptul că nu tolerăm nicio astfel de conduită, care se abate de la regulile admise de societate, a unuia dintre angajaţii noştri“, precizează clubul Universitatea Craiova într-un comunicat.

