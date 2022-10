Liga 3 | ACSO Filiaşi a câştigat „războiul“ cu Aurul Brad

Divizionara C ACSO Filiaşi a bifat vineri cea de-a patra victorie stagională, 2-1 pe terenul formaţiei CS Armata Aurul Brad, după un meci cu „scântei“, soldat cu două eliminări din tabăra gazdelor. Hunedorenii au marcat primii, prin Ionuț Filipaș (’18). Oltenii au replicat în repriza secundă prin Moses Baidoo (’67) şi Cosmin Calu (’90 – penalti). Confruntarea a contat pentru etapa 6 din Liga 3, seria 7.

ACSO Filiaşi: Dragos Constantinescu – Marian Chiriţoiu, Eduard Udrea, Eduard Miuţescu, Alexandru Armăşelu, Cosmin Calu, Andrei Paliu, Gabriel Matei, Ionuţ Călin, Cătălin Manolache, Alexandru Fotescu. Au mai intrat: Cosmin Uruiocea – Moses Baidoo, Robert Eshun, Alexandru Vulpe, Iulian Voinescu.

În etapa viitoare, ACSO Filiaşi va primi vizita formaţiei Retezatul Haţeg. Meciul va avea loc vineri, 7 octombrie, de la ora 15.00.

„A fost lipsă de respect şi în tribune şi în teren“

Antrenorul formaţiei ACSO Filiaşi, Victor Naicu, s-a arătat foarte bucuros pentru punctele obţinute şi le-a bătut obrazul gazdelor pentru injurii şi jocul extrem de dur.

„A fost un meci trăit la intensitate maximă, pe care noi l-am controlat în totalitate. Din păcate am primit un gol dintr-o degajare a portarului, după nişte greşeli în lanţ. Ratăm în continuare la fel de mult. Ne-am făcut viaţa grea, dar nu am renunţat la luptă. Am crezut în noi până la sfârşit şi am câştigat, din nou, pe final de joc. Am luat 3 puncte mari! Vreau să-mi felicit jucătorii pentru efortul depus, pentru că a fost un drum destul de lung şi obositor, dar au avut puterea şi caracterul să lupte până în ultimul minut şi Dumnezeu le-a răsplătit munca“, a declarat tehnicianul, pentru pagina oficială de Facebook.

„A fost lipsă de respect şi în tribune, şi în teren. Am întâlnit o echipă care s-a rezumat să degajeze toate mingile, s-a limitat să lovească fără minge… Doi jucători au văzut cartonaşul roşu pentru lovirea adversarului fără minge. Prostia se plăteşte! E bine că nu am reacţionat, i-am lăsat să-şi consume nervii şi, într-un final, noi suntem cei care ne bucurăm. Trebuia să câştigăm la o diferenţă mai mare de scor, ţinând cont de situaţiile rarisime pe care le-am ratat“, a completat Victor Naicu.

„Mă bucur că am crezut în noi până la sfârşit“

La rândul său, căpitanul Cosmin Calu a evidenţiat încrederea şi puterea de luptă a echipei sale.

„A fost o victorie frumoasă. Aşa se întâmplă cu echipele mai slab cotate, nu marchezi, ratezi, ele îţi dau gol şi după te chinui să câştigi. Mă bucur că am crezut în noi până la final şi că am câştigat în ultimul minut. Au încercat tot felul de lucruri ca să ne enerveze. Au băgat alunecări, au stat numai pe jos… Armăşelu are capul spart, l-au lovit fără minge! La fiecare meci noi jucăm la victorie“, a comentat Cosmin Calu.

Liga 3, seria 7 – etapa 6

Vineri, 30 septembrie:

CSM Deva – Progresul Ezeriş 4-0 (Alex Popescu ’23, Erwin Bloj ’38, Brian Lemac ’76, ’84)

Gilortul Târgu Cărbuneşti – Viitorul Pandurii II Târgu Jiu 2-1 (Dragoș Săulescu ’37, Bogdan Dănăricu ’48 – penalti / Andrei Istrate ’63)

Aurul Brad – ACSO Filiaşi 1-2 (Ionuț Filipaș ’15 / Moses Baidoo ’67, Cosmin Calu ’90 – penalti)

Sâmbătă, 1 octombrie:

Voinţa Lupac – Jiul Petroşani 1-0 (Emanuel Jinga ’69)

Retezatul Hațeg – Viitorul Şimian 0-3 (Fabio Trip ’10, Robert Lică ’26, Gelu Velici ’55 – penalti).

Clasament:

