S-au stabilit grupele Cupei României, ediţia 2022 – 2023. Vezi distribuţia!

Casa Fotbalului a găzduit astăzi tragerea la sorți a grupelor Cupei României Betano, ediția 2022 / 2023. În această fază vor participa 24 de echipe, dintre care 16 sunt calificate din play-off şi 8 echipe din Superligă. Cele 8 echipe din primul eşalon sunt cele șase din play-off și locurile 1 și 2 la finalul play-out-ului ediţiei anterioare de campionat.

Iată cum arată „tabloul“ cu grupele Cupei României:

Grupa A: Sepsi Sf. Gheorghe, FC Voluntari, FCU Craiova, Petrolul Ploieşti, Dinamo, Unirea Slobozia.

Grupa B: FCSB, FC Botoşani, CS Mioveni, UTA Arad, Oţelul Galaţi, Gloria Buzău.

Grupa C: CFR Cluj, Farul Constanţa, Rapid, U Cluj, CSC Dumbrăviţa, CSM Alexandria.

Grupa D: Universitatea Craiova, FC Argeş, Chindia Târgovişte, AFC Hermannstadt, CS Ocna Mureş, Minaur Baia Mare.

Toate echipele vor juca un meci cu o formaţie din Urna 1, o grupare din Urna 2 și o echipă din Urna 3, la nivelul fiecărei grupe. Primele meciuri din faza grupelor Cupei României au loc în data de 19 octombrie 2022. Gazdele vor fi echipele mai slab clasate în sezonul trecut.

Primele două clasate se vor califica în faza sferturilor de finală.

Programul Științei:

FC Hermannstadt – Universitatea Craiova (19.10.2022)

CS Ocna Mureș – Universitatea Craiova (09.11.2022)

FC Argeș – Universitatea Craiova (07.12.2022)

Program FCU:

Etapa 1: Dinamo – FCU

Etapa 2: FCU – Voluntari

Etapa 3: Petrolul – FCU

Faza sferturilor de finală: 8 echipe din grupe:

Locul 1 Grupa A – Locul 2 Grupa B

Locul 1 Grupa C – Locul 2 Grupa D

Locul 1 Grupa D – Locul 2 Grupa C

Locul 1 Grupa B – Locul 2 Grupa A

Faza semifinalelor: 4 formații din „sferturi“:

Locul 1 Grupa A – Locul 2 Grupa B vs. Locul 1 Grupa C – Locul 2 Grupa D

Locul 1 Grupa D – Locul 2 Grupa C vs. Locul 1 Grupa B – Locul 2 Grupa A

Finala: 2 formații, venite din semifinale.

