E clară „povestea“! Răzvan Burleanu: „Propunerea mea este de a continua cu Edward Iordănescu“

Naţionala României a avut parcurs dezastruos în această ediţie din Liga Naţiunilor, „reuşind“ să retrogradeze din Liga B, în Liga C, iar mandatul selecţionerului poate fi „oprit“. După ce Edward Iordănescu şi-a manifestat public dorinţa de a continua la cârma primei reprezentative, marţi seară a venit şi „răspunsul“ preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu. Acesta merge pe ideea continuităţii, dar spune că decizia finală o va lua Comitetul Executiv al FRF, după o analiză a Comisiei Tehnice.

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că va propune ca Edward Iordănescu să continue în funcţia de selecţioner al României. Asta chiar dacă tehnicianul nu şi-a atins obiectivul în Liga Naţiunilor şi chiar a retrogradat prima reprezentativă în Liga C a competiţiei.

„Urmează la finalul acestei săptămâni, mai precis vineri, o şedinţă a Comisiei Tehnice, după care raportul acesteia va fi validat de Comitetul Executiv la începutul săptămânii viitoare. Astfel încât la tragerea la sorţi (n.r. – a preliminariilor EURO 2024) să ştim exact ce antrenor va avea echipa naţională a României. Eu pot să vă spun care e propunerea mea. Propunerea mea este de a continua cu Edi Iordănescu. În momentul de faţă avem o singură variantă.

Nu ştim ce se va întâmpla în Comisia Tehnică sau în Comitetul Executiv. Eu am spus care e propunerea pe care o voi susţine. Dacă selecţionerul nu ar fi crezut că poate scoate maximum din aceşti jucători şi că poate duce naţionala la următorul turneu final, cu siguranţă nu ar fi fost o propunere cu care să mergem mai departe. Eu nu am avut nicio discuţie cu Edi în care el să nu continue să spere, să muncească, să aspire la maximum“, a spus Burleanu, citat de Agerpres.

A indicat unde s-a compromis parcursul din Liga Naţiunilor

Întrebat cum comentează faptul că Edward Iordănescu nu şi-a îndeplinit obiectivul, clasarea pe primele două locuri ale grupei din Liga Naţiunilor, Burleanu a afirmat:

„Acesta a fost contractul propus tuturor selecţionerilor cu care s-a discutat la vremea respectivă. Cu domnul Boloni nu am ajuns în această situaţie. Dacă lucrurile arătau cum arată azi, indiferent de numele selecţionerului, aceeaşi ar fi fost propunerea noastră ca administraţie, de stabilitate în ceea ce priveşte următoarea campanie de calificare. După al doilea meci cu Muntenegru a fost momentul când ne-am gândit că obiectivul nu poate fi atins. Dacă am face o analiză corectă a grupei, am avut cel puţin o echipă mai bună decât noi, dar, în acelaşi timp, nu meritam să fim sub Muntenegru. Din păcate am pierdut 6 puncte în dubla cu Muntenegru şi acolo s-a pierdut totul“.

„Nu aş vrea să compar mandatele selecţionerilor, mai ales că întotdeauna cu fiecare dintre ei am încercat să scoatem maximum din ce a fost posibil pentru a putea merge mai departe. Dacă ne uităm la ultimele două meciuri ale naţionalei cred că toţi suntem de acord că s-a creat o coeziune la nivelul lotului. Există, de asemenea, o relaţie de încredere azi între jucători şi staff-ul tehnic. Iar aceste lucruri ne dau speranţe pentru campania următoare, care va începe în luna martie“, a adăugat Burleanu.

„Locul nostru ar trebui să fie la următorul Campionat European“

Răzvan Burleanu a subliniat importanţa faptului că România s-a menţinut în urna a treia la tragerea la sorţi a preliminariilor EURO 2024.

„Ceea ce ne bucură este că nu ne-am dus mai jos de urna a treia la tragerea la sorţi de la finalul săptămânii viitoare. În cea ce priveşte faptul că în următoarea ediţie a Ligii Naţiunilor, al cărei format nu-l cunoaştem acum, ne va duce în Liga C. Vom întâlni adversari mai accesibili… vom trece şi noi aşa cum au trecut şi alte echipe naţionale… Aşa a fost de exemplu Turcia, care revine acum în Liga B. Ce ne interesează cel mai mult e că în meciul cu Finlanda am văzut 9 jucători din primul 11 care au crescut la naţionala de tineret în ultimii trei ani, iar cu Bosnia am văzut 7 jucători în primul 11. Ceea ce înseamnă că în următorii ani aceşti fotbalişti trebuie să atingă potenţialul maxim“, a explicat el.

Preşedintele FRF este optimist în ceea ce priveşte calificarea la EURO 2024: „Dacă jucătorii vor înţelege că avem nevoie de determinare, de ambiţie şi că putem mai mult decât ce am arătat până azi, pentru a putea avea constanţă în următoarele meciuri, atunci cu siguranţă locul nostru ar trebui să fie la următorul Campionat European. Obiectivul este să ne calificăm la următorul turneu final“.

Mihai Stoichiţă „cântă“ la fel

Şi preşedintele Comisiei Tehnice a FRF, Mihai Stoichiţă, şi-a arătat susţinerea faţă de Edward Iordănescu: „Eu am spus-o şi mă repet: Edi are credit din partea noastră! Orice alt antrenor ar fi fost, studiind parcursul acesta, probabil am fi ajuns la aceeaşi concluzie“.

