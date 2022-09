Edward Iordănescu: „E nevoie obligatoriu de o reconfirmare a mea din partea federaţiei“

Naţionala de fotbal a României a învins echipa Bosniei-Herţegovina cu scorul de 4-1 (1-0), luni seară, pe stadionul „Giuleşti“ din Bucureşti, în etapa a 6-a (ultima) din Grupa 3 a Ligii B din Liga Naţiunilor. Tricolorii au încheiat pe ultimul loc şi reprezentativa noastră a retrogradat în Liga C!

Edward Iordănescu ar mai sta la naţională şi pune presiune pe conducătorii FRF

Selecţionerul României, Edward Iordănescu, a declarat, într-o conferinţă de presă, după parcursul dezastruos din Liga Naţiunilor, că este nevoie în mod „obligatoriu“ de o reconfirmare a sa în funcţie din partea conducerii Federaţiei Române de Fotbal.

„Obligatoriu este nevoie de o reconfirmare a mea din partea federaţiei. Obligatoriu! În primul rând este nevoie, din nou, de o analiză. Să vedem ce ne-am propus în luna iunie şi dacă am reuşit. Trebuie analizat, indiferent dacă eu voi continua sau nu. Şi ce doreşte federaţia, eu sunt pregătit pentru această discuţie (cu reprezentanţii FRF – n.r.) şi analiză. Dacă mâine sunt informat că nu mai există interes pentru continuitate, dar că se doreşte o discuţie şi o analiză sunt pregătit, mergem şi o facem. Pentru echipa naţională fac absolut orice!

Dacă se va dori continuitatea, atunci din nou trebuie să ne aşezăm, să vedem care ar fi următorii paşi pentru a merge la următorul nivel. Ce s-a făcut bine şi ce trebuie pentru a face şi mai bine. Pentru că sunt şi lucruri care mă supără foarte tare, cum e faptul că am luat gol în toate meciurile cu excepţia celui cu Finlanda de la Bucureşti. Deci sunt probleme în continuare, chiar dacă sunt semne bune. Dacă se va dori continuitate pentru mine naţionala reprezintă o prioritate“, a spus Edi Iordănescu.

„Eu am militat întotdeauna pentru continuitate“

„Noi am avut o discuţie încă din luna iunie când am făcut un raport destul de complet, cu concluzii şi soluţii. Vom vedea ce va fi, este firească o nouă discuţie, contractul meu e clar. Eu am pus tot ce am avut mai bun în slujba echipei naţionale. Vom vedea zilele următoare când veţi primi mai multe răspunsuri. Însă cred că cea mai puternică întrebare ar trebui adresată conducerii federaţiei şi nu mie. Eu am militat întotdeauna pentru continuitate, chiar şi atunci când era altcineva pe acest scaun. Ştiu că nu avem răbdare şi că vrem profit imediat, dar, din păcate, nu se poate. Indiferent că România va merge mai departe cu Iordănescu sau fără Iordănescu, cine va fi aici pe acest scaun trebuie să aibă încredere şi răbdare pentru că altfel va fi foarte greu“, a adăugat selecţionerul.

„Această acţiune este una reuşită“

Edward Iordănescu a menţionat că acţiunea României din luna septembrie a fost pozitivă. Ea a cuprins partidele cu Finlanda (scor 1-1) şi Bosnia-Herţegovina (scor 4-1).

„Consider că în această acţiune este una reuşită şi cu puţină şansă puteam să aducem 6 puncte în loc de 4 din aceste două meciuri. Echipa naţională arată o cu totul altă faţă, are o cu totul altă exprimare faţă de perioada din luna iunie. Tot ceea ce a fost compromis a fost în iunie, asta e realitatea. Însă consider că în formulă completă, fără absenţe, pentru că lipsesc Chiricheş, Mihăilă, Ianis Hagi, echipa naţională poate să arate un cu totul alt nivel. Însă consider că în această acţiune naţionala a arătat lucruri bune şi foarte bune. Exprimarea a fost coerentă, am marcat 5 goluri în aceste partide şi am dominat în mare parte“, a explicat tehnicianul.

Nu-i place „lanterna“

Edward Iordănescu susţine că este foarte trist pentru faptul că România a încheiat grupa pe ultimul loc şi a retrogradat în Liga C, a treia grupă valorică a Ligii Naţiunilor.

„Există tristeţea foarte mare pentru poziţia din clasamentul grupei. Ultimul loc este un lucru foarte trist. Dar jocul şi exprimarea echipei din această acţiune arată către viitor şi nu către trecut. Echipa are potenţial şi mă bucur că începe să-l arate. Dacă ne raportăm strict la această acţiune, atunci ea dă foarte multă încredere pentru viitor. Jucătorii şi echipa naţională arată că au viitor.

Dacă e un lucru pozitiv în toată această perioadă a mea la echipa naţională este că am reuşit să descoperim potenţialul. Pentru confirmări drumul e lung. Dacă ne referim la meciurile din luna iunie merităm să fim în Liga C. Dacă ne uităm la ce am arătat în această acţiune şi la potenţial atunci nu. Dar să dea Dumnezeu ca naţionala să câştige grupa în Liga C şi să urce acolo unde trebuie să fie“, a precizat el.

Nu i-a vrut pe Maxim şi Mitriţă

Edward Iordănescu a explicat că Alexandru Maxim şi Alexandru Mitriţă au absentat de la această acţiune din considerente tactice. El a punctat că aceştia nu ar fi refuzat să mai joace pentru echipa naţională.

„Maxim şi Mitriţă nu au refuzat să vină la această acţiune. Absenţa lor a fost decizia mea! Eu aşa am apreciat să fac selecţia pentru acţiunea aceasta. Echipa naţională este deschisă în continuare pentru toată lumea. Chiricheş a avut ruptură, ăsta este motivul absenţei lui la actuala acţiune“, a menţionat selecţionerul.

Referitor la criticile primite în ultima perioadă, Iordănescu jr. a declarat: „Eu m-am simţit în multe momente umplut de noroi din cap până în picioare. Parcă nicio bucăţică din mine nu a mai rămas curată. Dar am învăţat în timp să mă întăresc şi să văd şi partea plină a paharului. Iar partea plină este că atunci când eşti plin de noroi din cap până în picioare nu mai are cum să te murdărească cineva. Atunci am mers înainte şi am încercat să dau tot ce am avut mai bun pentru echipa naţională. Ce se va întâmpla de mâine nu mai stă în puterea mea“.

Pe lista FRF, în afară de Edward Iordănescu, se mai află Gică Hagi, Cosmin Olăroiu, Dan Petrescu şi Laurenţiu Reghecampf.

