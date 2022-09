Un nou meci FCU – Rapid, o nouă serie de probleme! Cum a pornit scandalul de la Tg. Jiu!

La partida FCU – Rapid, scor 1-0, au existat o serie de conflicte. Tensiunile au escaladat în repriza a doua, atunci când un steward a încercat să fure un steag al suporterilor oaspeți. Ultrașii giuleșteni au avut, însă, prezență de spirit și au blocat în ultimul moment capturarea steagului, iar câțiva dintre ei au sărit pe gazon în încercarea de a-și face dreptate.

Oamenii de ordine au intervenit în forță, iar de acolo incidentele au degenerat. S-au împărțit câțiva pumni și stewarzii au apelat la spray-uri lacrimogene. Atmosfera a devenit rapid irespirabilă pentru cei din jur, iar inclusiv operatorii TV și jucătorii au fost afectați.

Săpunaru, din nou în prim plan

Căpitanul giuleștenilor s-a dus după fluierul final la galeria formației sale, acolo unde s-a certat cu jandarmii, pe care i-a acuzat că au dat cu gazde lacrimogene. Săpunaru a lămurit această situație la interviuri și și-a prezentat scuzele, spunând că de fapt stewarzii au fost cei care au abuzat de materialele din dotare. Săpunaru a avut unele contre și cu un cunoscut suporter al formației oltene. Fanul respectiv a declarat după meciul cu Rapid că Săpunaru i-a scuipat pe suporterii olteni și a vrut să urce în tribună pentru a se bate cu ei. Mai mult, jucătorul giuleștenilor ar fi scuipat și către niște copii!

„Haideți să vă explic și eu varianta noastră. E numai varianta lor. Vă spun ce s-a întâmplat. Am stat cu galeria noastră, am cântat cu galeria noastră. Am venit spre vestiare. Spre vestiare la tunel, unde ar trebui să fie un tunel să intre jucătorii, era omul care a intrat pe teren și i-a aruncat cu fularul în nas lui Claudiu Niculescu.

Nu pot să îi spun numele că nu mă interesează. A aruncat cu apă pe noi, a aruncat cu sticle pe noi, a aruncat cu țigări pe noi. Eu de aia m-am enervat. Nu am avut nicio treabă cu jucătorii sau cu oficialii Craiovei, așa cum spune domnul Mititelu. M-am întors pe teren, că am vrut să mă cert cu el…”, a spus Cristi Săpunaru, după meci.

„O să vin și eu cu 20 de prieteni“

„Când m-am întors pe teren, a apărut o persoană care nu știu cine este, fără ecuson. Acum, sincer, poate să aibă un cuțit în mână și mi-l bagă în piept. Cine plătește pentru asta? Plânge familia acasă. Cine plătește?

Atunci când o să vină domnul Mititelu pe Giulești, o să vin și eu cu 20 de prieteni și să stea el pe tunel. E normal așa ceva? La tunel nu a stat niciun steward. Ei s-au ocupat de galeria noastră. Același lucru s-a întâmplat și la pauză: scuipați, apă peste noi, înjurături. Filmarea care s-a dat la televizor e o minciună. Eu nu am dat în el, nu am nicio treabă cu el. Nu am dat în nimeni. Sută la sută am fost provocați tot meciul”, a încheiat Săpunaru.

Mititelu Jr.a ieşit la atac

La finalul întâlnirii de la Tg. Jiu, Adrian Mititelu Jr. l-a criticat dur pe Cristi Săpunaru.

„Am primit și eu niște filmări cu comportamentul lui Săpunaru. Eu înțeleg că e frustrat că te bate o echipă de 100 de ori, dar nu poți să te închipui luptător de K-1 și să ai pretenții ca lumea să nu intervină. Eu nu am voie pe stadion, dar un asemenea om are voie pe stadion! O să vedeți filmările cu el! Îl țineau 10 oameni la vestiare, se credea Van Damme. L-a driblat de 2-3 ori Bauza, în loc să fie activ pe teren, el era activ la vestiar. Poate vrea să se bată cu unul de pe TikTok, am văzut că e la modă. El nu mai e de fotbal. Să se lase dacă nu mai poate!”, a declarat Mititelu Jr.

