Victor Naicu: „Am ratat cât pentru un campionat întreg“

ACSO Filiaşi a debutat cu o remiză în noul sezon al Ligii 3 – seria 7, înregistrând 1-1 cu Viitorul Pandurii II Târgu Jiu chiar pe stadionul „Orăşenesc“. Golul doljenilor a fost marcat de Robert Eshun.

Antrenorul Victor Naicu s-a declarat nemulţumit de rezultat şi speră ca pe viitor să dispară ghinionul.

„A fost un joc pe care l-am dominat total şi am ratat cât pentru un campionat întreg. Cum se întâmplă mai nou în fotbal, cine atacă nu mai câştigă. Aşa am văzut că se poartă. Îmi felicit jucătorii pentru felul cum s-au prezentat. Am avut neşansă, ceea ce nu cred că se poate întâmpla la infinit. Dacă jucăm aşa nu avem cum să ieşim victorioşi de pe orice teren. Am primit un gol după o centrare, ei nu au avut niciun şut pe poartă… Lumea a văzut meciul din picioare şi aştepta să cadă golul la fiecare fază, numai că băieţii noştri nu au fost lucizi la finalizare. S-au grăbit, au intrat în criză de timp şi s-au irosit cu seninătate toate situaţiile care apăreau“, a declarat Victor Naicu, pentru GdS Sport.

ACSO Filiaşi: Constantinescu – Scuturoiu, Stancu, Calu, Chiriţoiu – Pencea, Armăşelu, Călin – Rovenţa, Fotescu, Manolache. Au mai intrat: Uruiocea – Eshun, Baidoo, Vulpe, I. Creţu.

ACSO Filiaşi ocupă locul 6, iar în etapa viitoare va juca pe terenul formaţiei Progresul Ezeriş. Meciul va avea loc sâmbătă, de la ora 17.00.

Până atunci, trupa lui Vict Naicu va mai susţine un joc oficial, în Cupa României. Astfel, ACSO Filiaşi joacă marţi, 30 august, de la ora 17.30, în deplasare, cu Petrolul Potcoava, în etapa 2 a competiţiei KO.

