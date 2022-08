Noul fundaş al Universităţii Craiova, Bogdan Mitrea, s-a declarat încântat de venirea în Bănie. Acesta speră să-şi aducă aportul în mare măsură la noi trofee în tricoul Ştiinţei.

„Mă bucur că sunt aici. Tot ce înseamnă Universitatea Craiova în istoria fotbalului, în ultimii ani, cel puţin de când joc eu, ca adversar, m-au determinat să vin aici. Au fost câteva zile cu discuţii între cluburi, a fost o situaţie mai atipică, dar mă bucur că s-a rezolvat şi sunt optimist pentru viitor“, a declarat Mitrea.

Fotbalistul de 34 de ani s-a arătat încântat de condiţiile de antrenament din Baza Sportivă „Ilie Balaci“: „Din tot ce am auzit şi ce am văzut mi se par perfecte pentru fotbalul de înaltă performanţă. Cel puţin pentru România sunt unele dintre cele mai bune“.

Este nerăbdător să joace

Cât despre obiective, Bogdan Mitrea a spus: „Pe plan personal îmi doresc să mă integrez cât mai repede, pentru că timpul este scurt, vin în timpul campionatului şi vreau să joc cât mai bine. Vreau să ajut echipa şi pe parte ofensivă. Ca echipă îmi doresc să câştigăm trofee şi sunt optimist că putem face acest lucru“.

Bogdan Mitrea s-a declarat bucuros de faptul că va juca sub privirile şi încurajările publicului fierbinte din Bănie: „Publicul de aici este recunoscut în toată ţara că este fanatic şi iubeşte fotbalul. De fiecare dată când am venit aici, ca adversar, şi pe vechiul stadion, dar şi pe cel nou, atmosfera a fost incredibilă, cu mulţi fani. A fost greu ca adversar. Nu-i uşor să joci aici! Publicul a fost unul dintre motivele pentru care am ales să vin la Universitatea Craiova“.

