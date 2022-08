Universitatea Craiova are parte de un adevărat examen al maturităţii, urmând să susţină joi, de la ora 20.00, în Israel, returul play-off-ului din Conference League, cu Hapoel Beer Sheva. Oltenii abordează cu mult optimism acest meci decisiv şi asta pentru că au văzut valoarea adversarului la Severin, unde au remizat, 1-1, şi simt că pot mai mult.

Partida de pe stadionul „Toto Turner“ (16.126 de locuri) din Beer Sheva va fi arbitrată de o brigadă din Belgia. Aceasta este compusă din centralul Erik Lambrechts, asistenţii Jo de Weirdt şi Mathias Hillaert, respectiv rezerva Wim Smet.

Gabriel Boldici: „Avem un lot mai bun“

GdS a prefaţat partida din Israel cu Gabriel Boldici, fostul portar al Craiovei Maxima. Acesta s-a arătat optimist în privinţa calificării, nefiind impresionat de forţa israelienilor.

„Băieţii noştri au şansa lor şi trebuie să facă totul să o valorifice. Părerea mea este că avem un lot mai bun decât cel al echipei din Beer Sheva. Craiova a avut mare ghinion în primul meci. A fost o primă repriză în care a dominat şi putea să fie 2-0 sau chiar 3-0 uşor la pauză. După s-a jucat o perioadă în inferioritate numerică şi s-a văzut, dar au făcut un meci bun la Severin.

Trebuie să facă tot posibilul şi să se califice. E păcat să nu o facă, pentru că au avut un culoar favorabil. Printr-o mobilizare exemplară putem să producem bucuria la final. Poate le-o fi venit şi lor mintea la cap şi inspiraţia şi vor reuşi să tranşeze acest meci. Eu sunt optimist, am încredere că ne vom califica în grupe“, a spus Gabi Boldici.

„Bine ar fi să se califice toate trei, dar e mai dificil. CFR are o misiune grea, pentru că Maribor domină campionatul din Slovenia de ani buni, dar se poate califica. La fel ca şi Universitatea, CFR are nevoie de o victorie la limită, ceea ce nu-i deloc imposibil. La FCSB am rezerve, pentru că porneşte cu un handicap de un gol. Şi ei pot trage la un 1-0 şi să se ducă în prelungiri, dar va fi mai greu“, a completat fostul mare portar, ajuns la 65 de ani.

„Mirel Rădoi poate să pună echipa pe picioare“

Întrebat cum vede aducerea lui Mirel Rădoi pe banca Ştiinţei, în locul lui Laszlo Balint, Gabriel Boldici a folosit cuvinte frumoase la adresa fostului selecţioner, creditându-l.

„Mirel Rădoi este un antrenor care a căpătat şi experienţă. Să ne aducem aminte de calificarea la turneul final cu naţionala de tineret, în care s-a dus până în semifinale, şi după l-a lăsat pe Mutu. Apoi munca lui de la naţionala mare… S-a călit! Îi trebuie şi lui timp să-şi impună filosofia.

Are avantajul că a lucrat cu mulţi dintre jucătorii Craiovei la echipa naţională, dar tot are nevoie de timp să-i cumoască bine pe toţi. Trebuia un şoc la echipă, pentru că nu poţi să dai 25 de jucători afară, aşa că dai antrenorul. Eu cred că mutarea făcută de conducătorii Universităţii a fost bună, pentru că se vede ceva. Eu încă sunt de părere că mai au de recuperat la capitolul pregătire fizică.

Sunt convins că la prima întrerupere a campionatului Mirel poate să regleze tot ce s-a greşit şi să pună echipa pe picioare. Eu am încredere în el, este un antrenor foarte bun, un profesionist adevărat. Dacă Mirel era de la început, era altceva! Făcea pregătirea aşa cum ştia el mai bine, ştia ce jucători are la dispoziţie, ştia ce să mai ceară, dar asta este situaţia. Nu poate să schimbe imediat totul. Repet: întreruperea campionatului trebuie valorificată la maximum“, a comentat Boldici.

„Lazar este un portar foarte bun“

Gabi Boldici nu deplânge plecarea lui Mirko Pigliacelli, chiar dacă-l aprecia, şi are mare încredere în David Lazar:

„Trebuie să-şi intre şi Lazar în mână. Problema lui este că nu a apărat o bună perioadă şi a stat în umbra lui Mirko, dar cu timpul sigur o să dea satisfacţie. Este un portar bun! A apărat bine şi la Astra, şi la echipa naţională, când a fost chemat, şi are evoluţii din ce în ce mai bune acum. Am încredere în el că va apăra foarte bine“.

