Universitatea Craiova o întâlneşte joi, de la ora 20.00, în Israel, pe Hapoel Beer Sheva. Partida contează pentru manşa a doua a play-off-ului din Conference League şi porneşte de la scorul de 1-1, rezultat înregistrat la Severin.

Delegaţia Universităţii Craiova a părăsit astăzi, după prânz, Bănia cu un charter spre Tel Aviv şi a făcut-o cu optimism. Alb-albaştrii sunt convinşi că misiunea de a o răpune pe Hapoel Beer Sheva chiar pe terenul ei este extrem de dificilă. „Leii“ sunt însă convinşi că dorinţa imensă de a se califica în grupele Conference League îi va determina să lupte cum nu au mai făcut-o şi la sfârşit să se bucure.

Mirel Rădoi: „Trebuie să ne calificăm şi contează mai puţin cum“

Antrenorul Ştiinţei, Mirel Rădoi, consideră că elevii săi sunt pregătiţi pentru acest joc din Israel şi a punctat că toată lumea este cu gândul doar la calificare.

„Cu siguranţă va fi un meci mai greu decât cel de la Severin. Vor fi 15.000 de spectatori în tribună, iar echipa lor este mult mai puternică acasă, mult mai agresivă, deci din punctul ăsta de vedere va fi un meci mult mai disputat.

Se va simţi lipsa lui Papp, dar nu ne va da peste cap tactic. Lipseşte un jucător destul de important pentru noi, ne lipseşte experienţa lui, dar găsim soluţii la nivel de lot. Sunt convins că acela care va intra în locul lui va juca la fel de bine, dacă nu chiar mai bine.

Jocul este unul destul de echilibrat şi a contat pentru noi această amânare a meciului cu Chindia. A contat şi pentru celelalte două echipe româneşti. Asta nu înseamnă că ne vom califica 100% toate trei, dar vom avea o şansă în plus. Să sperăm că ne vom califica în grupe toate cele trei, dar vă spun sincer că sunt puţin egoist şi mă gândesc doar la clubul nostru.

Trebuie să ne întoarcem calificaţi! Pornim de la un scor de egalitate, poate vor fi prelungiri, penaltiuri… Trebuie să ne calificăm şi contează mai puţin cum. Am pregătit şi penaltiurile, dar cel mai bine ar fi să ne calificăm şi în 90 de minute, ca să nu avem nici risipă de energie. Nejucând de atâţia ani în cupele europene vă daţi seama că este cel mai important moment al clubului“, a spus Rădoi.

„Nu consider că am fi putut tranşa calificarea încă din tur. Indiferent dacă jucam acasă, pe ‘Ion Oblemenco’, totul se decidea tot în partida retur, la Beer Sheva. Să sperăm că ploaia aceasta este cu noroc, dar nu putem să o aşteptăm ca să avem o calificare. Important este ceea ce am pregătit, ca să putem să fim siguri de calificare“, a mai spus antrenorul Universităţii Craiova.

Sergiu Hanca: „Suntem conştienţi de miza acestui meci“

Din rândul jucătorilor a vorbit Sergiu Hanca. Mijlocaşul Universităţii Craiova este convins că jocul cu Hapoel Beer Sheva va fi mult mai dificil în fieful israelienilor. Consideră însă că Ştiinţa are şansele ei la calificare şi trebuie să lupte ca atare.

„Suntem conştienţi de miza acestui meci. Este cel mai important din ultimii ani ai Universităţii Craiova şi suntem pregătiţi să facem faţă. Este cea mai importantă partidă şi pentru mine, pentru că nu am jucat niciodată în grupe. Am jucat doar în calificări în cupele europene şi cred că este o motivaţie în plus. Sper să facem un meci bun şi să ne calificăm.

Nimeni nu ne poate garanta că dacă jucam turul pe ‘Ion Oblemenco’ câştigam la o diferenţă mare de scor sau obţineam victoria. Cred că indiferent de rezultatul meciului tur, calificare se decidea tot în retur. Poate că era mai bine să fi jucat meciul doi acasă, dar ăsta este fotbalul şi suntem pregătiţi pentru ce va urma“, a spus Hanca.

„Din punctul meu de vedere, ei formează o echipă mult mai agresivă şi mult mai omogenă decât Zorya. Mai ales când joacă acasă! Spun asta pentru că am urmărit foarte multe meciuri cu ei. Au stadionul plin mereu, au o agresivitate în plus, terenul este rapid şi sigur vor da mai mult decât au dat în meciul tur.

Trebuie să fim pregătiţi foarte bine şi mental pentru acest meci şi să ne calificăm. Ar fi cel mai frumos cadou pentru tot ce înseamnă Universitatea Craiova. Va fi o seară de joi în care fiecare component al echipei va da totul pentru calificare“, a punctat Sergiu Hanca.

