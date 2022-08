Laszlo Balint a prins glas după victoria cu FCU: „100% cred într-o victorie cu Zorya“

Universitatea Craiova şi-a adjudecat victoria în derbiul Băniei, cu FCU, şi şi-a refăcut moralul, chiar dacă prestaţia nu a fost deloc convingătoare. Dar scopul scuză mijloacele şi asta a fost şi explicaţia antrenorului Ştiinţei, Laszlo Balint, după disputa cu echipa familiei Mititelu.

Tehnicianul Universităţii Craiova, Laszlo Balint, a declarat, la conferinţa de presă de după meci, că victoria cu FCU a venit într-un moment foarte bun, pentru că echipa traversa, şi în o face, o perioadă delicată.

„Această victorie a venit într-un moment în care avem mare nevoie. Mă bucur că această primă victorie a venit şi într-un meci special pentru toată lumea, pentru clubul şi suporterii noştri. Am avut gânduri multe, pentru că sunt preocupat, dar totul e bine când se termină cu bine.

Sunt şi astfel de meciuri (decise de penaltiuri – n.r.). Din păcate, penaltiul pe care l-a făcut Paul putea fi evitat cu uşurinţă. Dar se întâmplă, mai sunt şi astfel de momente. Important este că băieţii au înţeles că astfel de meciuri şi, în general cele echilibrate, se câştigă şi când îţi asumi momentele de suferinţă. Au fost momente când am absorbit presiunea adversarului. Am ştiut foarte bine ce vor încerca să facă, am gestionat foarte bine careul pe acele mingi aruncate pe Compagno.

Chiar dacă au fost destule faze fixe cred că a fost o singură ocazie importantă în dreptul celor de la FCU. Chiar dacă adversarul a avut mai mult mingea decât noi, am avut ocaziile mai clare. Să ne amintim de reacţia echipei după golul primit, cu acea ocazie a lui Baiaram. Puteam să facem 1-3 şi am fi avut un final de meci liniştit“, a spus „Giuszy“.

A admis că sunt probleme la nivelul mijlocaşilor

Laszlo Balint a recunoscut că echipa sa a avut momente când a cedat uşor centrul terenului şi că mijlocaşii nu au reuşit să-şi facă jocul nici pe fază ofensivă, şi nici pe cea defensivă. El se bucură în schimb că alb-albaştrii au reuşit să-şi revină din mers şi să gestioneze bine jocul, în special finalul.

„A fost şi acea întrerupere, cauzată de acele torţe aruncate pe teren, şi nu a fost uşor să gestionezi mental o astfel de întrerupere. Dar chiar m-am bucurat că băieţii s-au încurajat în vestiar şi au rămas conectaţi. Noi am făcut tot posibilul să securizăm rezultatul, pentru că aveam mare nevoie de această victorie şi ştiam ce înseamnă ea pentru suporterii noştri.

Într-adevăr, au fost anumite situaţii în care ne-am eliminat destul de uşor şi s-a creat un dezechilibru în zona mijlocaşilor centrali. Acest aspect s-a regăsit şi în meciul cu Zorya. La pauză am reuşit să reglăm aceste aspecte. A trebuit să facem o schimbare forţată, cu Andrei Ivan… Vedeţi, pe fondul acestor meciuri care se succed cu repeziciune, acestui program încărcat, apare uzura fizică, dar şi cea mentală. De aceea spun că această victorie vine într-un moment extrem de important, pentru că aduce după sine încredere, aduce o stare de spirit de care avem nevoie în perspectiva jocului retur cu Zorya“, a explicat tehnicianul Ştiinţei.

„Abordăm meciul cu încredere“

Întrebat despre meciul cu Zorya Luhansk, de joi, din manşa secundă a turului 3 preliminar al Conference League, Laszlo Balint s-a arătat optimist în privinţa calificării în play-off.

„100% cred într-o victorie cu Zorya, dar nu cred că ar fi o minune. Trebuie să practicăm un joc foarte bun, să ne creăm ocazii, să abordăm meciul cu încredere, curaj şi să credem în şansa noastră. Până joi trebuie să-i recuperăm fizic pe băieţi, pentru că uzura este mare şi avem nevoie de prospeţime. Gândiţi-vă că adversarul nostru nu a avut un meci în acest weekend. Nu vreau să sune ca o scuză, dar vedeţi că şi în etapa aceasta echipele care sunt angrenate în cupele europene au suferit. CFR a câştigat, dar a schimbat aproape toată garnitura. Sepsi a făcut o remiză pe propriul teren, FCSB a remizat într-un meci în care pornea ca mare favorită… Asta este realitatea cu care ne confruntăm în fotbalul românesc“, a comentat Laszlo Balint.

Întrebat dacă se simte sprijinit de conducere după startul slab de sezon, Laszlo Balint a spus: „Da, normal! Am plecat la un drum, chiar dacă începutul poate nu este conform aşteptărilor. Există anumiţi factori care influenţează rezultatele. Şi detaliile contează foarte mult. Să fi avut şi un pic de şansă în meciurile cu Sepsi şi Rapid poate că discutam acum despre alte rezultate şi alte puncte. Dar nimic nu este întâmplător şi la un moment dat totul se echilibreză în viaţă şi în fotbal. Acesta este momentul, îl gestionăm ca atare şi mergem înainte“.

