Sergiu Hanca, optimist în privinţa returului cu Zorya Luhansk

Titular pentru prima dată la Universitatea Craiova, Sergiu Hanca a recunoscut că Zorya Luhansk i-a surprins pe olteni în meciul de la Lublin.

„Din punctul meu de vedere am întâlnit o echipă bună care știe să joace fotbal. Cred că la retur avem puterea să întoarcem scorul. Era normal să fie ambițioși, nu au mai jucat de atâta timp. E o echipă care are calitate, dar eu sunt încrezător pentru retur. Probabil în unele momente puteam să luăm decizii mai bune. Nu mai avem nimic de pierdut acasă. Trebuie să ne facem jocul și să ne calificăm. E turul 3, sunt formații puternice aici. Ei au jucat astăzi din dorința de a se afirma și a pleca la alte echipe mai bune. S-a văzut asta. Știu că lumea de la Craiova nu are răbdare, dar în fotbal e nevoie de timp şi suntem câțiva jucători noi. De la săptămână, la săptămână o să arătăm mai bine, veți vedea asta”, a declarat Sergiu Hanca, la Digi Sport.

Universitatea Craiova a pierdut, scor 0-1, disputa de joi seară, de la Lublin, cu Zorya Luhansk, din manşa întâi a turului 3 preliminar din Conference League. Manşa secundă este programată joi, 11 august, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

Până la returul cu Zorya Luhansk, Universitatea Craiova are parte de un meci foarte important în campionat. Ştiinţa o întâlneşte duminică, de la ora 21.30, în deplasare, pe concitadina FCU, într-o partidă contând pentru etapa a 4-a din Superligă.

