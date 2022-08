Laszlo Balint susține că jucătorii n-au respectat „partitura“: „Trebuia să fim compacți“

Universitatea Craiova arată din ce în ce mai rău cu fiecare meci jucat. După meciul cu Rapid, conducătorii Științei susțineau că eșecul a fost șters cu buretele și că în disputa cu Zorya lucrurile vor fi în ordine. Ba chiar se vorbea de grupele Conference League! La Lublin, surpriză! Elevii lui Laszlo Balint au arătat mai rău. Și, culmea, în fața unei echipe care a jucat din amintiri. Zorya Luhansk a susținut ultimul meci oficial în urmp cu 8 luni!

Laszlo Balint: „Nu am avut suficientă personalitate“

La finalul disputei din Polonia, încheiată cu o înfrângere, 0-1 cu Zorya Luhansk, antrenorul Laszlo Balint a explicat cu greu evoluția haotică.

„Nu am făcut un meci bun, asta e realitatea! Știam că jucăm cu o echipă care pasează foarte bine și trebuia să fim compacți, agresivi în treimea medie. Nu am reușit asta, nu știu din ce cauză. Marea problemă e că nu am avut suficientă personalitate când am avut mingea, am făcut prea multe greșeli. Dar analizăm foarte bine și cred că e un scor care poate fi întors acasă“, a spus Balint, la Digi Sport.

„Recuperam și pierdeam mult prea ușor mingea“

Tehnicianul Laszlo Balint a continuat să-și critice elevii.

„Nu neapărat că a fost echipa moale, dar am fost temători. În prima repriză nu am fost agresivi, nu am recuperat departe de poartă. Am cedat pea ușor inițiativa. Recuperam și pierdeam mult prea ușor mingea. Am scăpat de niște ocazii pe jocul celor de la Zorya. Apoi am luat gol din faze fize. Aici trebuie să analizăm, trebuie să fim mai responsabili. Nu mă așteptam să avem probleme aici, pentru că avem jucători cu talie, cu experiență, dar iată că pierdem chiar aici. Când recuperam și reușeam să împingem construcția față de poarta adversă, se leagă lucrurile, faptul că nu producem atât cât e nevoie pe faza ofensivă. Trebuie să analizăm ce putem face, ce putem îndrepta“, a explicat Laszlo Balint.

Regretă plecarea lui Mirko Pigliacelli

Laszlo Balint recunoaște că plecarea portarului Mirko Pigliacelli se face resimțită cu fiecare partidă, asta în ciuda faptului că David Lazar a fost salvator în multe rânduri contra Zoryei.

„Trebuie să ne adaptăm la calitățile jucătorilor pe care îi avem. Mirko Pigliacelli avea un joc de picior mult mai bun. David are alte calități. Încercăm să facem ce putem să ne adaptăm la ce jucători avem. Promit că o să lucrăm cu jucătorii să îmbunătățim ce se poate. Facem tot posibilul să întoarcem rezultatul. Cei care suntem trebuie să fim cât se poate de bine, pentru că duminică avem meci greu, după care avem returul cu Zorya“, a concluzionat Balint.

