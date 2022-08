Mihai Rotaru, optimist peste măsură: vrea în grupele Conference League!

Universitatea Craiova se pregăteşte pentru prima confruntare cu Zorya Luhansk din turul 3 preliminar al Europa Conference League. Alb-albaştrii luptă cu ucrainenii joi, de la ora 20.30 (Digi Sport 1, Prima Sport), la Lublin (Polonia) şi dorinţa de reuşită este mare.

Deşi echipa a slăbit valoric prin numeroasele plecări, coroborate cu o campanie de transferuri sub aşteptări, fapt reflectat de rezultatele modeste înregistrate, finanţatorul clubului Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, afişează un aer foarte optimist. Acţionarul Ştiinţei consideră că alb-albaştrii sunt capabili să acceadă în grupele Conference League. Nu ia în calcule decât o victorie în „dubla“ cu Zorya Luhansk şi consideră că trupa lui Laszlo Balint poate trece şi de play-off, unde oponentă va fi învingătoarea dintre Lugano (Elveția) şi Hapoel Beer Sheva (Israel).

„Să vedem conjunctura. Noi veneam după un joc unde trebuia să ne calificăm. Și fizic, și psihologic, al situației emoționale, cel mai important e meciul cu Zorya. S-a trecut repede peste rezultatul cu Rapid. Scopul nostru este calificarea în grupele Conference League! Toată lumea s-a mobilizat. Nu poți să acuzi vreun jucător de atitudine la jocul cu Rapid. Se pierde, pentru că e fotbal. Gândul e la meciul cu Zorya. Este șansa noastră! E o șansă imensă de a intra în grupe. Am strâns aceste puncte până acum pentru a fi capi de serie. Ei sunt o echipă periculoasă (Zorya – n.r.) şi va fi greu. Toată lumea e concentrată de următorul meci. Toți suntem mobilizați pe următorul meci. Jucăm al doilea meci pe Oblemenco”, a transmis Mihai Rotaru, la Digi Sport.

Îl susţine pe Balint

Mihai Rotaru a comentat şi pe tema ideii de demitere a antrenorului Laszlo Balint, în cazul în care Universitatea Craiova nu va obţine un rezultat pozitiv cu Zorya şi, mai ales, dacă nu ar câştiga derbiul Băniei, cu FCU.

„Nu s-a luat în calcul nicio secundă. Are un stil diferit, dar este un antrenor care își va pune amprenta, care va reuși. Nu se pune problema. E un început de drum. Nu exisă așa, antrenorii sunt antrenori, jucătorii sunt jucători. Analiza trebuie să o facă staff-ul. Nu există mârâieli la echipă”, a precizat Mihai Rotaru.

Privind în urmă, Mihai Rotaru susţinea cu tărie că nu se pune problema despărţirii de Laurenţiu Reghecampf şi nici a tehnicienilor de dinaninte, dar clubul le-a „mulţumit“ la scurt timp.

Rusu a „pălit“ în faţa lui Rivaldinho

Acţionarul Universităţii Craiova a explicat motivul pentru care Bogdan Rusu, atacant ofertat de Ştiinţa, a ajuns la FCSB.

„Nu ne interesează ce spune altcineva (Gigi Becali – n.r.). A fost dorit până să-l luăm pe Rivaldinho. Noi nu discutăm despre transferuri prin presă. Prima noastră țintă a fost Rivaldinho. Nu am mai discutat cu Rusu de două saptămâni. Căutăm un fundaș central, o bandă stânga și un mijlocaș central“, a declarat Rotaru.

„Markovic nu are niciun kilogram în plus!“

Mihai Rotaru i-a luat apărarea lui Jovan Markovic, atacant de la care suporterii Universităţii Craiova aşteaptă multe reuşite. „Marko“ a avut un start de sezon modest, iar gurile rele au indicat faptul că ar fi urcat, din nou, în greutate.

„Nu are niciun kilogram în plus! Are 89 kg şi are 10.5% țesut adipos, ceea ce este foarte bine pentru structura lui. Este un tip foarte mare, nu are kilograme în plus. A rămas această percepție de când era la Clinceni și avea 1.5 kg în plus. Acum nu are nici 100 de grame în plus. Așa e conformația lui, așa e natura lui, cu gambe mari, pulpe mari. Aduceți-vă aminte de Cămătaru.

Am discutat cu staff-ul medical – el e masiv, nu e gras – și a zis să nu îl ducem sub 89 de kilograme. Cum să facem? Pe cine să întreb, dacă medicul spune că asta e greutatea în care trebuie să stea? Doctorul Stamatescu este și doctorul echipei naționale. El spune că așa trebuie să stea, adică în această greutate. Să-l înfometăm, ce să facem cu el? El este un tip masiv. Anul trecut a fost golgheterul campionatului, dacă scoatem penaltiurile. Nu putem trage concluziile după doar trei meciuri. El a jucat trei meciuri din cinci“, a explicat Mihai Rotaru.

