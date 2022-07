ACSO Filiaşi a pierdut, scor 2-6, partida amicală susţinută sâmbătă, pe stadionul „Orăşenesc“, în faţa formaţiei Viitorul Şimian. A fost un meci cu două reprize distincte. Prima a fost câştigată categoric de către elevii Victor Naicu, care a apelat la fotbaliştii vechi, de bază. Au marcat Creţu şi Fotescu. Din minutul 60, când antrenorul a introdus pe teren jucătorii veniţi în probe, lucrurile s-au schimbat dramatic, oaspeţii marcând de şase ori! La final, staff-ul tehnic le-a urat drum bun mai multor aspiranţi la lotul filieşenilor.

ACSO Filiaşi, primele 60 de minute: Constantinescu – Dan Scuturoiu, Voinescu, Calu Tudor – Creţu, Pencea, Militaru, Roventa – Manolache, Fotescu.

ACSO Filiaşi, ultimele 30 de minute: Bosnea – Radu Scuturoiu, Udrea, Pirtea, Bărăitaru – Miuţescu, Miere, Barbu, Fueru – Badea, Nyankah. Au mai intrat: Ivănoiu, Abagiu.

„În prima oră am folosit echipa noastră veche, cu jucătorii care au rămas, apoi am introdus jucătorii veniţi în probe. În prima repriză a fost 2-0 pentru noi, iar din minutul 60, când au intrat ceilalţi, s-a schimbat totul şi s-a terminat 2-6. A trebuit să facem curăţenie la final. Am renunţat la toţi cei care veniseră în probe! Dacă iei 6 goluri în 30 de minute poţi să opreşti pe cineva? Nicio şansă!“, a declarat antrenorul Victor Naicu, pentru GdS Sport.

Următorul test al formaţiei ACSO Filiaşi, al patrulea de la reluarea pregătirilor, va avea loc miercuri, de la 10.00, pe stadionul „Aripile“, cu echipa de juniori sub 19 ani a Universităţii Craiova.

Citeşte şi: Amical | Universitatea II Craiova s-a impus la pas cu Sporting Roșiori. Vezi declarația lui Papură! (VIDEO)