Adrian Popescu: „Avem un joc subţirel. Trebuie să se trezească!“ l Exclusiv

Adrian Popescu, fost căpitan al Universităţii Craiova în anii 1990, a împlinit astăzi 62 de ani. GdS îi urează multă sănătate şi „La mulţi ani!“

Adrian Popescu, unul dintre câştigătorii ultimului event, a analizat prestaţiile Universităţii Craiova din primele două runde ale Superligii, dar a vorbit şi despre disputa cu FK Vllaznia, de la Shkoder. Cât despre returul cu albanezii, din Conference League, programat joi, de la ora 20.30, pe „Ion Oblemenco“, fostul căpitan nu concepe ca alb-albaştrii să rateze calificarea în turul 3 preliminar.

„Avem un joc subţirel, care mie nu-mi place. Susţin ceea ce spun acum, chiar dacă deranjez. În prima repriză cu ‘U’ Cluj nu ştiu ce s-a întâmplat cu ei. Echipa are nevoie de un lider sau chiar de mai mulţi! Nu vreau să intrăm în detalii. Încă nu joacă aşa cum trebuie şi văd cam aceleaşi idei. Din etapa a doua au început să apară şi discuţiile în vestiar, ceea ce nu-i bine nici pentru antrenor şi nici pentru jucători sau conducere.

Am văzut meciul din Albania şi nu concep să nu câştige returul de joi. Nu există altceva! Să nu mai aud povestea aia cu ‘am vrut, dar n-am putut’ sau că ‘am avut ghinion’. Eu am toată convingerea că se va califica, dar vreau să vedem şi un fotbal mult mai bun şi mai eficient. Trebuie să intrăm cât mai repede în formă, pentru că ne aşteaptă în continuare meciuri grele. Sper ca din etapa a 5-a sau, maximum, a 6-a să-şi dea drumul la joc. După meciul cu albanezii vine Rapidul aici, iar după derbiul cu FCU. Trebuie să se trezească dacă nu vor să aibă neplăceri. Sper ca jucătorii aceştia, în care conducerea crede cu tărie, să-şi arate valoarea cât mai rapid“, a declarat Adrian Popescu, pentru GdS Sport.

Are încredere în jucătorii transferaţi

Adrian Popescu a comentat şi transferurile făcut de către conducătorii Universităţii Craiova şi s-a arătat destul de mulţumit.

„L-am urmărit atent pe Raul Silva şi nu e rău deloc. Antrenorii trebuie să se hotărască asupra unui cuplu de fundaşi centrali, că azi este unul, poimâine altul… Îi suceşte prea mult şi se leagă mai greu relaţiile de joc. Martic are o vârstă, s-a mai maturizat şi are atuuri să joace, dar să se pună la punct cu pregătirea. Hanca este un jucător bun de flancul drept şi nu prea avem noi pe acolo. Eu am încredere în acest băiat! De Rivaldinho nu ştiu ce să zic. E genul de brazilian care aşteaptă mingea şi încearcă giumbuşlucuri în teren. Sper să fie de bun augur şi aducerea sa“, a spus fostul căpitan al grupării din Bănie.

„Nistor poate să plece!“

Întrebat despre posibila plecare a lui Dan Nistor la FCSB sau CS Mioveni, Adrian Popescu nu a fost deloc afectat.

„Nistor poate să plece! Să ai salariul ăla (14.000 de euro – n.r.) şi să nu te impui, să nu dai totul pe teren… Asta-i numai vina lui“, a încheiat Adrian Popescu.

