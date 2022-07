„U“ Craiova – Sepsi 2-2 | Laszlo Balint: „Dezamăgitor! Sunt multe de reglat!“ (video)

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Laszlo Balint, nu a avut parte de debutul dorit în Bănie. Știința nu a reușit decât un egal, 2-2, cu Sepsi, în prima etapă a noului sezon din Superligă, la capătul unui meci cu două reprize distincte.

Prima parte i-a aparținut Științei, care a și marcat prin Gustavo (’29) și și-a mai creat câteva ocazii bune de gol. În cea de-a doua, alb-albaștrii au început bine și au lovit din nou prin „Gusti“ (’59). Ușor-ușor oltenii au fost secătuiți de puteri, un lucru alarmant ținând cont că abia au revenit din cantonamentul din Austria. Asta a făcut ca oaspeții să fie mereu prezenți în jumătatea olteană și să pună presiune, fapt care a condus, inevitabil, la greșeli în defensivă. Lucrurile nu au decurs deloc bine și covănenii au reușit să egaleze, prin Damascan (’77) și N. Păun (’87) și să arate slăbiciunile echipei antrenate de Laszlo Balint.

Laszlo Balint: „Trebuie să facem rapid o analiză“

La finalul întâlnirii, tehnicianul Științei, Laszlo Balint, a admis că jocul echipei sale a lăsat de dorit spre finalul partidei cu Sepsi.

„Dezamăgitor, pentru că am fi putut să câștigăm acest meci. Modul în care am gestionat ultimele 20 de minute ne-a costat două puncte. Să nu uităm că am jucat împotriva unui adversar foarte bun. Puteam să și câștigăm, dar să și pierdem, pentru că spre final Mirko a avut acea intervenție foarte bună. Am suferit, dar este totuși un punct. E clar că mai avem foarte mult de muncă. Trebuie să facem rapid o analiză și să încercăm să îmbunătățim cât se poate de repede lucrurile, pentru că trebuie să mergem cu curaj și încredere în Albania. Categoric afectează moralul acest rezultat, băieții erau cu capetele în pământ“, a comentat antrenorul alb-albaștrilor.

„La un moment dat simțeam că aveam victoria în buzunar și de aceea sunt dezamăgit. De asta am și făcut schimbările. L-am băgat pe Dan Nistor ca să ținem mai mult de minge, să avem niște momente de posesie, pentru că am simțit că Sepsi pune presiune pe noi. Am luat acel gol repede, după ce două schimbări, și ne-am dezechilibrat. Golurile puteau fi evitate foarte ușor. Au venit din faze analizate, discutate și chiar antrenate. De aceea frustrarea, și pentru mine, dar și în rândul jucătorilor, este destul de mare. Trebuie să fim foarte lucizi în aceste momente, să facem analiza de rigoare și să ne ‘scuturăm’. Meciul de astăzi ne-a evidențiat faptul că încă sunt multe probleme de reglat“, a completat Laszlo Balint.

„Opțiunile în acest moment nu sunt foarte multe“

Antrenorul Craiovei nu a înțeles decizia luată de arbitrul Radu Petrescu, după ce a validat golul doi, când l-a eliminat pe Alex Mateiu. El a explcat și starea jucătorilor accidentați, Ante Roguljic și Ștefan Baiaram.

„Eu nu stăpânesc exact regulamentul. Marcarea unui gol și eliminarea lui Mateiu… O să mă interesez, dar asta a fost decizia arbitrului și nu mai poate fi întoarsă (…) La Roguljic, din ce mi-a transmis doctorul, este doar o contuzie forte. Din păcate și această problemă îl scoate din circuit câteva zile. O să vedem ce este și cu Baiaram, care acuză o ușoară problemă musculară. Sperăm să nu fie probleme grave, pentru că avem un program încărcat și, din păcate, opțiunile în acest moment nu sunt foarte multe“, a comentat Laszlo Balint, insinuând că așteaptă transferurile promise.

Cristiano Bergodi: „Ei au fost un pic mai obosiți“

De partea cealaltă, antrenorul echipei Sepsi, Cristiano Bergodi, a indicat rapid lucrurile care au condus la rezultatul pozitiv obținut de covăsneni în Bănie.

„În prima repriză ei au jucat bine, au dat gol, iar noi am intrat un pic mai greoi în meci. În cea de-a doua parte am jucat bine și mi se pare corect rezultatul, pentru că am echilibrat. Am fost aproape chiar să câștigăm, când Ispas a șutat și Mirko a apărat. Am crescut bine jocul. Și din punct de vedere fizic am stat bine, am ținut ritmul, iar ei au fost un pic mai obosiți. Am schimbat și sistemul de joc… Am fost mulțumit de cine a intrat pe teren“, a subliniat tehnicianul covăsnenilor.

Pentru Universitatea Craiova urmează manșa întâi a dublei cu FK Vllaznia Shkoder, din turul doi preliminar al Europa Conference League. Disputa va avea loc în Albania, joi (21 iulie), de la ora 22.00.

