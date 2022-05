FCU Craiova a făcut o partidă bună luni seară, în Capitală, şi s-a impus în faţa Rapidului cu scorul de 3-2. Acest joc a închis etapa a 8 din play-out-ul Ligii 1 şi a consemnat prima înfrângere pentru Adrian Mutu pe banca giuleştenilor.

Gazdele au deschis scorul rapid, graţie unui autogol. A fost un corner executat de Rareş Ilie, mingea a sărit din Baeten în Diallo, iar din acesta a poposit în plasă (’8, 1-0).

Craiovenii au restabilit egalitatea cu puţin timp înainte de pauză. A fost o pasă excelentă, pe culoar, a lui Bauza pentru Compagno, care a trimis pe lângă Moldovan, la colţul din stânga al porţii (’44, 1-1).

La reluare, FCU a intrat în avantaj în urma unui penalti obţinut de Bauza, transformat cu o „scăriţă” de Compagno (’47, 1-2). Italianul a ajuns la 12 goluri marcate în acest sezon.

Giuleştenii au izbutit egalarea prin Alex Albu, care a transformat un penalti dictat după un fault comis de Diallo asupra lui Vojtus (’90+2, 2-2).

Rezultatul final a fost stabilit de William Baeten, cu un şut de la 16 metri, după o acţiune a lui Bauza (’90+5, 2-3).

Rapid: Moldovan – Stahl (’58, Al. Ioniţă), Dandea (’48, R. Moise), Grigore, Morais – A. Albu, Săpunaru, Kait – Pănoiu (’75, Marzouk) – Ilie, Vojtus. Antrenor: Adrian Mutu.

FCU: R. Popa – Paramatti, Kovacic, Diallo, Huyghebaert – Negru (’34, Marquet), Baeten, Van Durmen (’75, Asamoah), Sidibe (’34, V. Achim) – Bauza – Compagno. Antrenor: Nicolo Napoli.

Cartonaşe galbene: Moldovan ’46, Grigore ’71, Săpunaru ’87 / Huyghebaert ’13, Diallo ’54, Compagno ’65, R. Popa ’81.

Au arbitrat: Marcel Bîrsan – Sebastian Gheorghe, Imre-Laszlo Bucsi; Andrei Antonie.

Observatori: Nicolae Marodin, Paul Mincu.

În etapa 9, ultima din play-out, FCU Craiova va primi vizita formaţiei Sepsi Sf. Gheorghe. Disputa este programată luni, 16 mai, de la ora 17.30.

La rândul său, Rapid va juca tot luni, 16 mai, dar de la ora 20.30, pe terenul grupării CS Mioveni.

Nicolo Napoli: „Schimbarea a fost cheia“

La finalul partidei, antrenorul formației FCU, Nicolo Napoli, a afirmat că introducerea lui Vlad Achim la mijlocul terenului, în minutul 34, a contat decisiv.

„Un meci dificil, în care ambele echipe au luptat. Noi am câștigat, îi felicit pe băieți, care au făcut un meci foarte bun. Da, schimbarea a fost cheia, nu mergea bine la mijloc. Am schimbat și totul a fost mult mai bine. A fost un meci de luptă, e bine că am câștigat și am mai luat trei puncte. Îi felicit pe băieți, am meritat să câștigăm acest meci. Toți au jucat bine, toți au muncit, acum încărcăm bateriile pentru meciul cu Sepsi. Mai avem un meci, apoi plecăm în vacanță“, a declarat Nicolo Napoli.

Acesta a transmis că va negocia prelungirea cu cei din conducerea clubului după vacanță: „Aștept puțin, până mă întorc, apoi vorbim, vedem ce vrea patronul, ce nu vrea“.

Adrian Mutu: „Galeria a fost la cel mai înalt nivel, noi, nu!“

De partea cealaltă, antrenorul Rapidului, Adrian Mutu, a fost foarte afectat de înfrângere.

„Explicațiile ar fi multe. E o înfrângere greu de digerat, dar avem nevoie și de dușuri reci pentru a deveni o echipă puternică. Am luat niște goluri ușoare, dar nu înseamnă nimic. Am avut meciul la mâna noastră. Ăsta e fotbalul, nemilos, de asta e frumos. Trebuie să învățăm din greșeli și să mergem înainte. Au avut trei șuturi pe poartă și au înscris trei goluri. Știam că e o echipă care nu renunță până la sfârșit. Am luat niște goluri ușoare care nu se vor mai repeta. Uităm meciul ăsta și de mâine începem să pregătim foarte bine meciul cu Mioveni. Preferam să închidem meciul acum, să ne asigurăm primul loc. Nu a fost să fie. Mergem în ultima etapă și câștigăm la Mioveni“, a spus Mutu.

Acesta a comentat foarte puțin pe tema scandalului iscat după finalul meciului. Săpunaru a sărit să-l bată pe Paramatti, iar arbitrul i-a eliminat pe amândoi.

„Problema a fost pe teren. Nervii și-au spus cuvântul. Sperăm ca Săpunaru să lipsească doar un meci. A fost o atmosferă extraordinară. Galeria s-a ridicat la cel mai înalt nivel, noi, nu“, a afirmat Mutu.

Liga 1 – play-off, etapa 8

Sâmbătă, 7 mai:

Farul – FC Voluntari 1-1

FC Argeş – CFR Cluj 0-6

Duminică, 8 mai:

„U“ Craiova – FCSB 0-1

Clasament:

1.CFR Cluj 54 puncte (golaveraj 15-5)

2.FCSB 52 (19-4)

3.„U“ Craiova 45 (17-6)

4.Voluntari 31 (6-12)

5.Farul 29 (3-12)

6.Argeş 27 (3-24)

Liga 1 – play-out, etapa 8

Vineri, 6 mai:

Mediaş – Clinceni 4-3

FC Botoșani – Dinamo 2-3

Sâmbătă, 7 mai:

UTA Arad – CS Mioveni 1-0

Duminică, 8 mai:

Sepsi – Chindia 2-1

Luni, 9 mai:

Rapid – FCU Craiova 2-3

Clasament:

1.Rapid 39 (20-4)

2.Sepsi 39 (16-4)

3.Botoşani 38 (14-9)

4.FCU 34 (14-6)

5.UTA 32 (9-5)

6.Mioveni 28 (9-8)

7.Chindia 23 (5-8)

8.Dinamo 22 (13-10)

9.Clinceni -11 (4-28)

10.Mediaş -38 (6-28)

