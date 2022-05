Antrenorul formației FC Liverpool, Jurgen Klopp, a lăudat dăruirea jucătorilor săi după calificarea în finala Ligii Campionilor, în urma victoriei cu 3-2 în faţa lui Villarreal, în manşa secundă a semifinalelor competiţiei. Germanul a descris-o „ca şi cum ar fi prima“ din cariera sa.

„Această finală, am impresia că este ca şi cum ar fi prima. Sentimentul este mereu special. Am un mare respect pentru Villarreal. Este un stadion formidabil şi ce au făcut aici, ce a făcut Unai Emery este incredibil. Am meritat victoria, dar aceasta vine dintr-o enormă performanţă colectivă. Să revii de la 2-0… Nu-mi doream să apărăm rezultatul din tur, ci să căutăm victoria“, a explicat Klopp.

„La început, am fost impresionaţi de ei. Nu am construit nimic și nu am jucat pe spaţiile potrivite. Aruncam mingi lungi şi forţam jocul nostru. Am avut câteva mingi bune de jucat, dar niciodată suficient pentru a avea un moment potrivit. La pauză, le-am explicat băieţilor că trebuie să fim mai puternici şi să ne mişcăm mai inteligent. Nu ne mişcam suficient. Nu reuşeam să ne găsim mijlocaşii. Cei trei atacanţi ai noştri erau blocaţi. A trebuit să rezolvăm această chestiune“, a mai spus Klopp.



Liverpool s-a calificat în finala Ligii Campionilor, după ce a învins-o pe Villarreal cu scorul general de 5-2. „Cormoranii“ vor întâlni în ultimul act, programat pe 28 mai, pe „Stade de France“, învingătoarea dintre Real Madrid și Manchester City. În turul semifinalelor, pe „Etihad“, britanicii s-au impus cu 4-3. Returul este programat astăzi, de la ora 22.00, pe „Santiago Bernabeu“.

