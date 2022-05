Real Madrid şi Manchester City se întâlnesc miercuri, de la ora 22.00, pe stadionul „Santiago Bernabeu“, în manşa a doua a semifinalelor Ligii Campionilor. În prima confruntare, cosumată săptămâna trecută, pe „Etihad“, britanicii s-au impus cu 4-3.

„Trebuie să arătăm că suntem Real Madrid“

Real Madrid „nu se predă niciodată“, a avertizat fotbalistul croat Luka Modric, subliniind „caracterul“ şi „istoria“ clubului său. Gruparea „galactică“ este formaţia cu cele mai multe trofee, treisprezece, în Liga Campionilor şi Cupa Campionilor Europeni.

„Ştim că putem reveni, avem încredere în noi. Ştim că în tur noi n-am făcut cel mai bun meci, chiar dacă am dat trei goluri. Mâine (miercuri – n.r.) trebuie să reuşim mai mult şi o vom face, sunt convins de asta. Va trebui să intrăm pe gazon cu încredere, personalitate, energie, caracter, agresivitate. Trebuie să arătăm că suntem Real Madrid, cea mai bună echipă din lume! Istoria acestui club joacă în favoarea noastră. Nu ne predăm niciodată! Asta ne învaţă acest club când venim aici“, a spus Modric.

„Ca să ajungi aici şi să câştigi nu ştiu câte Ligi ale Campionilor, nu poţi să ai doar noroc. Este puţin nedrept. Asta ne face să râdem puţin. Bine, să gândească ce vor. Ca să ajungi an de an atât de sus, să învingi echipe mari şi să câştigi trofee, trebuie să ai mai mult decât noroc: caracter, personalitate, încredere… Toate acestea sunt cele care ne fac să câştigăm“, a spus mijlocaşul croat, citat de Agerpres.

„Sezonul nu s-a încheiat“

El a comentat sărbătorirea câştigării campionatului în Piaţa Cibeles:

„Am fost foarte nerăbdători să mergem să sărbătorim asta, fiindcă erau patru ani de când n-am putut celebra un trofeu cu suporterii noştri. Am profitat, am fost cu toţii foarte bucuroşi să ne aflăm acolo, să-i vedem pe suporterii noştri cântând, strigând, şi să savurăm împreună cu ei. Imediat cum am terminat să sărbătorim, ne-am concentrat din nou asupra meciului cu City. A fost o zi frumoasă, dar asta-i tot. Sezonul nu s-a încheiat“.

Partida de pe „Santiago Bernabeu“ va fi arbitrată de o brigadă din Italia. Central va fi Daniele Orsato, asistenţi Ciro Carbone şi Alessandro Giallatini, iar rezervă Davide Massa.

