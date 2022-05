Liga 3 / ACSO Filiași s-a impus pe „Treapt“. Naicu: „A fost un meci greu!“

Divizionara C ACSO Filiași s-a impus categoric, cu 3-1, în partida susținută miercuri, în deplasare, împotriva formației Flacăra Horezu. Disputa de pe stadionul „Treapt“ a contat pentru etapa 6 din play-out-ul Ligii 3, seria 6.

Golurile doljenilor au fost marcate de Cosmin Calu (2) și Cătălin Monolache.

ACSO Filiași: Matei – Prunaru, Popa, Dina, Calu – Stăculescu, Armășelu, Pencea – Crețu, Vulpe, Tudor. Au mai intrat: Manolache, Fotescu, Zamfir, Scuturoiu, Militaru.

„A fost un meci greu. Am întâlnit o echipă care venea după două victorii, cu un moral bun. A trebuit să ne întrebuințăm bine ca să putem să câștigăm. Suntem într-o perioadă bună și cred că este un rezultat meritat analizând jocul de astăzi. Sâmbătă jucăm cu Roșiori, acasă, principala contracandidată la locul 1 din play-out și ne dorim să câștigăm din nou. Îmi pare rău că nu am prins play-off-ul. Nu am făcut-o pentru trei puncte… Până la urmă, asta este, ne prezentăm bine și sperăm să terminăm sezonul bine, pe locul 1“, a explicat antrenorul filieșenilor, Victor Naicu, pentru GdS Sport.

Liga 3 – seria 6, play-out, etapa 6:

Miercuri, 4 mai:

Universitatea II Craiova – Petrolul Potcoava 2-0 (Eduard Domnu ’42, Marian Danciu ’62)

Flacăra Horezu – ACSO Filiaşi 1-3

Minerul Costeşti – Sporting Roşiori 3-1

Clasament:

1.ACSO Filiaşi 37 puncte (golaveraj 13-8)

2.Sporting Roşiori 32 (12-16)

3.Petrolul Potcoava 29 (9-10)

4.Universitatea II Craiova 25 (12-11)

5.Flacăra Horezu 23 (6-7)

6.Minerul Costeşti 13 (12-12)

Liga 3 – seria 6, play-off, etapa 6:

Marţi, 3 mai:

Vediţa Coloneşti – Viitorul Dăeşti 0-1

CSM Slatina – CSM Alexandria 1-2

Clasament:

1.CSM Slatina 52 (8-5)

2.CSM Alexandria 47 (11-3)

3.Viitorul Dăeşti 47 (7-7)

4.Vediţa Coloneşti 28 (2-13)

